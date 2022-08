“Los días todos son iguales, no hay diciembres”: así es la vida del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

A través de una pantalla gigante, más de 400 víctimas del conflicto armado de Colombia escucharon las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos tras ser extraditado en el año 2008.

Con un saludo protocolario iniciaron las declaraciones del temido exparamilitar, quien antes de comenzar a responder las preguntas de las víctimas pidió un espacio para poder contar cómo es ahora su vida desde prisión.

“Estas son cárceles de máxima seguridad, la rutina es asfixiante. Está presente la angustia, la ansiedad, la reflexión, el encuentro con uno mismo, para quienes creemos en Dios”, dijo Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Con respecto a cómo son sus días, aseguró que “los días todos son iguales, no hay diciembres, no hay navidades, no hay Semana Santa, no hay fechas especiales; todos son exactamente iguales. La luz del sol la podemos recibir una hora al día, en esta prisión, porque en las otras era una hora semana”.

El camuflado verde y las botas negras que usaba para camuflarse en las montañas de Colombia, desde donde daba las órdenes para ejecutar las masacres y los atentados contra civiles y fuerza pública quedaron a un lado.

Ahora, “tengo un par de uniformes color naranja como este que ven, cuatro camisetas blancas, cuatro pares de bóxer como los que usan los abuelitos, dos pares de medias y un par de zapatos. Se come a las 4:30 de la mañana el desayuno, 11:00 de la mañana el almuerzo y 4:30 de la tarde la cena. Se come o aguantas hambre, la comida es terrible”.

Las declaraciones de Salvatore Mancuso se dan en medio del Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Solicitud Pública de Perdón (ARRSPP), que se lleva a cabo este viernes 26 de agosto en el coliseo cubierto Sugar Baby de Barranquilla.

El acto de reconocimiento de responsabilidades se realiza como medida de satisfacción en favor de las 1.750 víctimas reconocidas en la sentencia de Justicia y Paz del 20 de noviembre de 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá.

La sentencia establece que se cometieron cerca de 13 mil hechos violentos como homicidios, violencias basadas en género, desplazamiento y desaparición forzada, entre otros, perpetrados por diversos bloques de las autodefensas.

Adicional a esto, el exparamilitar aseguró que los años de encierro supuestamente le han servido para reflexionar del daño y las atrocidades que hizo miles de familias colombianas.

“Las reflexiones que hacemos al interior son difíciles, la estadía es dura. La soledad es permanente, el peso de la conciencia es difícil, pero esto tiene situaciones que me llevan a pensar en las tragedias de ustedes, de sus seres queridos, que por responsabilidad y culpa mía ustedes padecieron”, expresó Mancuso.

Agregó: “En estos muros de concreto uno se siente que está muerto en vida, ve pasar la vida como si fuese el esquema de una película en la cual usted ve todo lo que sucede, pero no puede hacer nada. Yo he pensado en los dolores que les causé, en cómo las cosas cambiaron y se truncaron para ustedes, por eso quisiera devolver el tiempo para que estas situaciones jamás se hubiesen presentado”.