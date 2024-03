Los escoltas de la UNP quedaron sin armas en plena avanzada con la protegida, en La Guajira ¿Qué pasó?

En diálogo con SEMANA, Rosales detalló que cuando se desplazaban desde Barranquilla hacia La Guajira “nos para un retén de la policía, como debe ser, nos solicita una requisa. En la requisa resultó que los armamentos que portaban mis escoltas estaban ilegales prácticamente. No tenían los requisitos de ley para estar portándolas . Y los hombres de protección no estaban vinculados legalmente a las empresas”.

Desde la Policía de La Guajira explicaron que en el proceso no se registraron capturas porque no es un caso de porte ilegal de armas, sino que “la incautación se realiza porque la empresa de vigilancia no tiene activos los escoltas en la supervigilancia”.