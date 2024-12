Durante las negociaciones entre las Farc y el Estado colombiano en Cuba, los negociadores no contemplaron la posibilidad de entregarles predios a los excombatientes.

Han pasado casi dos meses desde que el Gobierno anunció que invertirá 16.000 millones de pesos en comprar algunos de los predios ETCR donde se concentran más de 3.112 excombatientes de las Farc y sus familias. La Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) hace efectiva la compra de las zonas que no tienen problemas y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) evalúa dónde se podrían reubicar los que deben trasladarse.

Sin embargo, tras tres años de creados , los guerrilleros han empezado a echar raíces ahí y a crear núcleos poblacionales . Esto le ha generado problemas al Estado, y para solucionarlos, el Gobierno de Iván Duque ha considerado comprar esos territorios para entregárselos a sus habitantes. También ellos, por iniciativa propia, han negociado con los dueños para hacerse a la propiedad de estos lugares. No obstante, esa iniciativa tiene sus dificultades.

Pero algunos de los ETCR están en lugares de disputa territorial con comunidades indígenas o resguardos, lo que ha generado un choque con esos pueblos. El mejor ejemplo es el ETCR de la vereda de Tierragrata, Cesar. Allí, los 162 exguerrilleros concentrados se endeudaron con un banco para juntar los 150 millones que necesitaban para comprarle parte del predio a su propietario. Sin embargo, no contaban con la disputa territorial con los indígenas yukpas. Estos aseguran que ese lugar forma parte de su territorio ancestral y que el Gobierno no los tuvo en cuenta para crear ese asentamiento. Casos como este tienen en el limbo la continuidad de los ETCR, que legalmente ya no existen. Una verdadera papa caliente para el Gobierno.

El nudo gordiano