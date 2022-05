Los reproches del expresidente Pastrana contra el registrador Alexander Vega

En la audiencia que se adelanta ante un magistrado del Tribunal de Cundinamarca, en medio de una acción popular contra el registrador Alexander Vega, las partes demandantes, en cabeza del abogado Germán Calderón España, pidieron la suspensión del Vega como registrador a menos de dos semanas de la primera vuelta presidencial.

La diligencia fue convocada en el Tribunal para escuchar a los testigos, entre ellos el expresidente Andrés Pastrana. El exmandatario se presentó de forma virtual, desde España, y respondió las preguntas que le hicieron las partes: el demandante, la representación legal del registrador Alexander Vega y de la empresa Indra Sistemas S. A.

Pastrana reiteró en sus denuncias y en cómo el registrador se negó a responder una serie de preguntas referentes a un viaje que sostuvo el funcionario en España, con representantes de la empresa que luego ganó el millonario contrato para el uso de un software, alquilado, en el conteo y reconteo de votos en las pasadas elecciones.

Incluso, aseguró el expresidente Pastrana que al no recibir respuesta del registrador a un derecho de petición, tuvo que acudir a una acción de tutela que exigió una solución, pero que, en su criterio, Alexander Vega se negó, otra vez, a responder. Sin embargo, eso no es cierto, Vega, en SEMANA el 20 de febrero, había señalado que no era cierto que hubiera invitado al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo ni al representante Erasmo Zuleta.

Sobre la acción de tutela, probablemente el expresidente Pastrana no quedó conforme con las respuestas, pero esta efectivamente se dio como lo muestra este documento.

No, el viaje no existió, de hecho, ya le preguntaron al gobernador Juan Guillermo Zuluaga y nunca existió. Tampoco existió la invitación porque nunca he tenido relación laboral ni comercial con Indra. Considero que al expresidente Pastrana le dieron una información errada, pero por eso es bueno aclararlo y repito, no hubo viaje ni invitación”, dijo Vega a SEMANA.

“Le exige al señor registrador que tiene que comprar un software que no sea de Indra sí no que sea del Consejo Nacional Electoral o de la Registraduría, pero todo el tema que tiene que ver con los escrutinios, porque el Consejo de Estado dijo que el software anterior estaba contaminado, fue cuando Justa Libre al parecer perdieron tres o cuatro curules, que se ordenan restituir”, dijo el expresidente Pastrana.

Para el expresidente hay dudas de mayor calado que siguen sin respuesta, por ejemplo, la reunión que sostuvo en febrero de 2022 el candidato Gustavo Petro con los directivos de Indra, la empresa que más adelante entregó el software utilizado en el preconteo de los votos en las pasadas elecciones legislativas.

“Se publica la agenda de Gustavo Petro donde habla que solicitó reunirse con los miembros del sector turístico, de los miembros de la energía alternativa, con el excanciller del presidente Aznar y con Indra, por eso la reacción cuando ya se publica en Twitter, honorables magistrados la reacción por parte de Indra a este tema”, dijo el exmandatario.

Además, dijo el expresidente, no se explica por qué José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, llegó a Colombia a defender el software de una empresa privada como Indra. Insiste que es necesario aclarar esa intervención y las razones de su visita a Colombia.

“No se sabe a nombre de quién, a decir qué, en eso vuelven a afectar la garantía de transparencia electoral, yo, honorable magistrado, me preguntó cómo un expresidente puede hablar en nombre de Indra, viene a nombre personal, viene a nombre del grupo, viene de parte del Foro Sao Paulo, el grupo de Puebla, yo creo que los colombianos necesitamos que se haga claridad”, señaló el expresidente.

Adicionalmente, Andrés Pastrana pidió un peritaje forense al software de Indra tras considerar que ese trabajo podría arrojar los resultados que espera el país respecto de confirmar si hubo o no fraude en las pasadas elecciones. “Porque se deben revisar los algoritmos del software contaminado, análisis forenses posterior, lo que entiendo es que todo queda en la nube, lo que dicen los técnicos es que es casi imposible que no quede huella en el manejo…”, dijo el expresidente.