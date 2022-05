Campaña de Petro le solicita al registrador contar con la firma auditora del ‘software’ electoral

Este lunes, la coordinación política de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez dio a conocer una carta dirigida al registrador Alexánder Vega. En el documento, le expresan su preocupación porque la Registraduría aún no contrata una firma auditora para el ‘software’ electoral de la primera vuelta presidencial.

“A hoy 16 de mayo la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha contratado la firma auditora para realizar la auditoría del software recomendado por el Consejo Nacional, a pesar de que ya las empresas han presentado las propuestas técnicas y económicas”, dice el documento.

Además, la campaña afirma que, a la fecha, existe un “alto riesgo” de que no se logre concretar una auditoría para el software electoral.

“Hay alto riesgo de que de no ser contratada la firma hoy, no se llevaría a cabo esta auditoría internacional. La Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene excusa para que dicha petición del CNE sea incumplida”, sostiene el Pacto Histórico.

“Es su obligación generar la máxima garantía posible para las elecciones del 29 de mayo y así mantener el orden democrático en el país”, agregó.

Finalmente, le pidieron al registrador Vega que contrate la auditoría “sin más dilataciones” para generar confianza en las próximas elecciones.

“Solicitamos al registrador nacional del Estado Civil, sin más dilaciones, contratar la auditoría internacional y por lo tanto generar tranquilidad a las fuerzas políticas y la ciudadanía”, concluyó.

Esta petición forma parte de una serie de denuncias del Pacto Histórico sobre el manejo de los recursos en el marco de las elecciones presidenciales. El senador Armando Benedetti, uno de los líderes de la campaña, dijo que el Ministerio de Hacienda aún no envía recursos para contratar la auditoría nacional.

“Las elecciones pasadas fueron muy traumáticas y para el día de hoy el señor ministro de Hacienda no le ha girado al registrador para que salgan cédulas nuevas, que significan jóvenes que van a votar por Petro. ¿Hay alguna mala fe en eso? Segundo, no se han girado recursos para la auditoría internacional, que es la que nos va a cubrir de cualquier fraude”, dijo Benedetti el jueves pasado.

Frente a esto, el registrador Vega confirmó que habrá auditoría internacional el 29 de mayo y que ya los recursos para la contratación fueron girados desde el Ministerio de Hacienda.

“Ya contamos con 8 misiones de observación, la auditoría de la Registraduría y estamos en el proceso contractual, y quien escoge la firma es el Consejo Electoral. Se presentaron cinco firmas. Confirmo que habrá auditoría internacional”, aseguró.

Vega también confirmó el criterio de selección para los jurados de votación y desmintió que solamente se escojan del Pacto Histórico.

“Seleccionamos el 5 mayo, se revisó el software de la adjudicación y postulación de los jurados de votación con Procuraduría, Contraloría, campañas políticas y MOE, y se escogió de manera aleatoria. La desinformación dice que solo quedaron jurados del Pacto Histórico, es falso. Fueron más de 600.000 jurados, las campañas únicamente representan el 6,45 %. Terminaron más de 44.000 jurados de ambas campañas. La Registraduría no selecciona los jurados, son las campañas”, aclaró.

Los datos de la entidad revelan que se postularon 230 jurados de Centro Esperanza; Pacto Histórico, 39.000; Equipo por Colombia, 22.541; Colombia Justa Libres, 246, y Centro Democrático, 3.124. El resto no postularon jurados de votación.

Se hizo un llamado para que las personas encargadas de ser jurados de votación asistan a las capacitaciones. El pasado 13 de marzo, la Registraduría presentó queja disciplinaria y denuncia penal contra 15.000 jurados en 5.000 mesas y los mismos fueron excluidos.