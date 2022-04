Mario Hernández le reconoce a Claudia López haber trabajado con el Gobierno para mejorar vías

Mario Hernández, que generalmente opina sobre la realidad política del país, exaltó la labor de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por mejorar las vías de entrada y salida de la capital.

“Felicitaciones alcalde (sic) Claudia López por las vías de entrada y salida de Bogotá son una realidad. Gracias presidente por apoyar”, comentó Hernández.

Felicitaciones alcalde Claudia Lopez por las vías de entrada y salida de Bogotà son una realidad gracias presidente por apoyar — Mario Hernandez (@marioherzam) April 2, 2022

El empresario ha sido uno de los principales críticos de la administración de Bogotá. Hernández y López han sostenido diferencias públicas en varios momentos y el tema de las vías en Bogotá generó un fuerte agarrón entre ambos.

Mientras que Hernández le reclamaba el mal estado de las vías, la alcaldesa le respondió: “Los rines de tu lujoso carro pueden esperar, los estómagos de las familias en pobreza no”. Ante las críticas que le llovieron a la mandataria, tuvo que salir a pedir disculpas y comprometerse a mejorar el estado de las vías.

El empresario reclamaba que su crítica era constructiva para mejorar el estado de la ciudad. “Lo hago de manera constructiva, entre todos podemos sacar adelante a Bogotá”, comentó Hernández.

Posteriormente, el empresario y la alcaldesa se reunieron y parece que desde entonces la relación ha mejorado. Hernández le dio su apoyo para salir adelante. Y la alcaldesa hasta vistió un cinturón de esa marca, lo que muchos interpretaron como un símbolo de reconciliación.

Aun así, el empresario ha reconocido que antes admiraba a la alcaldesa, pero que en medio de su gestión en la capital ya no piensa igual. “Yo admiraba mucho a Claudia, ya no, y no la acompañé porque estaba patrocinando a Miguel Uribe”, contó Hernández en SEMANA.

Por su parte, el presidente Iván Duque le ha reconocido la labor al empresario por tantos años de trabajo. Esta semana, Duque le hizo entrega de la Orden de Boyacá para exaltar su labor.

“Esta Orden de Boyacá es el reconocimiento a un empresario, pero sobre todo a un líder, a una persona que ha llevado el nombre de Colombia lo más alto posible”, destacó el presidente Duque.

A pesar de que la gestión de López ha seguido siendo criticada desde varios sectores, Hernández ha disminuido sus cuestionamientos contra la administración local.

El empresario es muy activo en política y a quien sí no ha dejado de criticar es a Gustavo Petro, evidenciando que no comulga con sus ideas.

En varias ocasiones ha dicho que si Petro llega al poder habría escasez en el país y que puede pasar lo que ya ha sucedido en otras partes de la región. “Si Petro gana, yo sigo pensando en el país. Sin embargo, si veo que no se puede, cierro el negocio. Voy a cumplir 80 años, no gasto mucho. En Venezuela tengo 15 tiendas y ahí sigo. Yo afronto la situación”, dijo el empresario.

En medio de las denuncias por supuesto fraude electoral que hicieron desde el Pacto Histórico, el empresario dijo que se trataba de excusas para no reconocer el resultado.

“Ya está buscando disculpas por no ganar la Presidencia de la República. Todos los candidatos corren el mismo riesgo”, mencionó Hernández.

El empresario está apoyando abiertamente a Federico Gutiérrez en su fábrica, en donde conversó con el exalcalde de Medellín y le expresó su respaldo.

“La izquierda máximo tiene el 30 % de votación es unirnos el 70 % y votar por Colombia y Fico”, destacó el empresario.

Por su parte, el candidato del Equipo por Colombia destacó que si llega a la Presidencia le apostará a incentivar la empresa privada y que el país necesita “orden, oportunidades y empleo”, comentó Fico.

“Para que mire cómo hay que pensar en la industria, generar empleo, facturar, calidad, diferenciación, bienvenido Fico”, señaló el empresario.