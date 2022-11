Masacre de San Luis: SEMANA reconstruyó el crimen de siete policías en el Huila, a manos de las disidencias de las Farc

SEMANA reconstruyó la violenta masacre de la que fueron víctimas siete policías en el departamento del Huila. Los uniformados se movilizaban en una patrulla hacia el lejano corregimiento de San Luis, cuando a su paso las disidencias de las Farc activaron dos artefactos explosivos, y remataron a los sobrevivientes con ráfagas de fusil.

En la acción terrorista fueron asesinados: Wilson Jair Cuellar, intendente; Luis Alberto Sabi, intendente; Duverney Carreño, patrullero; John Fredy Bautista Vargas, patrullero; Santiago Gómez Endes, auxiliar de policía; Cristian Ricardo Cubillos, auxiliar de policía; y Arles Mauricio Pascuas, auxiliar de policía. SEMANA llegó al lugar de la masacre y los hechos fueron aterradores.

Un poblador del corregimiento de San Luis, del municipio de Palermo, Huila, captó los momentos en que se escuchan las detonaciones y disparos en la emboscada a un grupo de policías. En este atentado murieron siete uniformados y uno más resultó herido. Revelaron las investigaciones que los atacantes se escondieron en los árboles y dispararon sin compasión contra los uniformados luego de activar los explosivos. Prácticamente los remataron.

Exclusivo: así se salvó policía de morir en masacre en el Huila. SEMANA revela detalles de la declaración que entregó a la Fiscalía el Policía, Gustavo Esquivel, el único sobreviviente del hecho violento. Este medio de comunicación conoció fragmentos de la declaración que entre el uniformado a los agentes del CTI y a la comisión de la Policía que viajó al sitio.

La masacre de siete policías en San Luis, Huila, tiene a la Fiscalía General de la Nación trabajando a todo máquina, como se dice popularmente. Tras la complejidad del caso, por tratarse de una emboscada, donde no hay cámaras de seguridad, no se cuenta con testigos, o por lo menos la gente no quiere hablar por miedo a represalias. La Fiscalía decidió adoptar parte de la estrategia que se usó para llegar a los responsables del crimen del fiscal antimafia paraguayo, Marcelo Pecci.

Exclusivo: la última foto con vida de los siete policías masacrados en San Luis, Huila. SEMANA conoció la imagen, en donde se ve a tres uniformados abajo de la patrulla esperando que se superara un trancón que había en el camino, donde más adelante fueron atacados con explosivos y fusiles. Un accidente en la vía mantuvo durante varias horas a los Policías como blanco fácil de quienes los venían siguiendo.

Así se planeó la masacre de siete policías en el Huila. SEMANA reconstruye los momentos previos antes del ataque con explosivos y fusil a la patrulla policial. Con la información recopilada en el lugar, investigadores de la Fiscalía pudieron establecer que el ataque había sido planeado por las disidencias de las Farc.

Víctimas de masacre en San Luis, hacen duros señalamientos contra la Policía. Quienes perdieron a sus seres queridos, piden que se investigue si hubo fallos en los protocolos de seguridad para el desplazamiento de la patrulla que fue atacada con explosivos, y que dejó a siete uniformados asesinados. SEMANA acompañó en todo los momentos a los familiares de los fallecidos, quienes en medio de su dolor fueron descubriendo hechos que antecedieron el ataque.

Exclusivo: primeras imágenes de sobreviviente de masacre en Huila. El auxiliar de Policía, Gustavo Alberto Esquivel, fue el único uniformado que logró salir con vida tras el violento atentando en San Luis, Huila, donde fueron asesinados siete de sus compañeros. En la imagen se observa al joven auxiliar en shock al saber que todos sus compañeros habían sido asesinados.

Exclusivo: “Usted de acá no sale vivo”: la amenaza que recibió uno de los policías masacrados en San Luis. Se siguen conociendo detalles que habrían desencadenado el asesinato de los uniformados.

Exclusivo: Testigo de la masacre de siete policías revela detalles del ataque. Un campesino, que vive cerca al sitio del ataque, contó que hoy tiene miedo de salir de su casa luego de la acción criminal. El poblador describió el momento de horror que vivió luego de sentir el bombazo.

Se cumple una semana de la masacre de San Luis. En la acción criminal fueron asesinados 7 policías con explosivos y ráfagas de fusil. El único sobreviviente sigue hospitalizado. A la fecha, las autoridades no ha podido capturar a un director responsable del atentado. Los familiares denuncian que el caso quedó en la impunidad.

SEMANA recopiló en imágenes los dolorosos momentos que vivieron los familiares de los uniformados asesinados por las disidencias de las Farc. Los momentos más desgarradores se sintieron en los barrios donde nacieron las víctimas, familiares, amigos y vecinos los despidieron con flores y en medio de ríos de lágrimas.