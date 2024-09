“Me decían que sería la siguiente en ser detenida”: defensora de Derechos Humanos tuvo que huir de Venezuela por persecución

“Todos me identificaban con nombre y apellido. Me decían: ‘Esta es la terrorista’. Me decían que yo sería la siguiente en ser detenida de mi movimiento estudiantil”. Ese es el relato de Angélica Ángel, una defensora de Derechos Humanos quien tuvo que huir desde Colombia a Venezuela para buscar protección porque en su país, allá en el estado Mérida, la amenazaron con llevarla presa por “alborotar todo”.

“Preparé a los estudiantes universitarios, todos los días daba de 3 a 5 talleres. Un día una persona me llama a decirme que necesitaba hablar conmigo de forma anónima y me cuenta que le pidieron infiltrarse en los talleres saber qué hablábamos y para avisar dónde estaríamos . Después de eso comenzaron a llegar grupos colectivos a los lugares donde estábamos”, contó Ángel en entrevista con SEMANA.

Angélica Ángel huyó porque sabía que su libertad estaba en peligro. “Nos acorralaron de cada lado diez motos de colectivos, me dicen que ya me tienen ubicada y en esas llegan diez tipos más en una van. Yo logro escapar, me monto a una moto y me voy. Me persiguieron y tuve que esconderme”, relató la defensora de Derechos Humanos.