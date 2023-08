“Mi hijo ya verá…lo único que le puedo recomendar es no arrodillarse ante el verdugo”: el presidente Gustavo Petro le hablo así a su hijo Nicolás, que denunció su campaña

Dentro de su declaración, Petro aseguró: “Mi hijo ya verá, lo único que le puedo recomendar es, desde la dignidad, la verdad, no arrodillarse el verdugo jamás, jamás. Pero aquí nos toca es gobernar, eso a veces no es tan entendible, una especie de soledad del poder, y es que no es lo mismo vivir en familia que vivir en el gobierno de un país”.

Petro, quien hoy está en la palestra pública debido a las declaraciones de su hijo, no pudo encontrarse ni hablar con Nicolás, ante la negativa de este en el Búnker de la Fiscalía de recibirlo, por lo que el mandatario también agregó: “A veces no se entiende, a veces no se comprende que una persona tiene que sacrificar vida familiar por lograr transformar la vida de un país. A veces es incomprensible, pero es el camino que escogimos, el de depender básicamente de ustedes, el de hacer depender un programa de gobierno o una propuesta de la misma población”.

“Entonces tengo que decirle a esa persona que no siga diciendo mentiras, mi hijo no dijo eso, y no lo dijo porque a ninguno de mis hijos o hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido..- No les gusta, no es la primera vez, ha pasado por miles de veces que se intente enfrentar un hijo con su padre, no va a pasar que se afirme que el actual presidente haya permitido o sugerido o sea cómplice de que uno de sus hijos delinca”, señaló Petro.