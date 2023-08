Miguel Ángel del Río: estos son los escándalos e indicios que lo persiguen, la Fiscalía tiene la lupa puesta sobre el abogado petrista

Durante la campaña presidencial Gustavo Petro le puso oficio a Miguel Ángel del Río, aunque no le permitió ser cabeza de lista en el Atlántico: “Hemos designado al abogado Miguel Ángel del Río para que construya el equipo que procesará judicialmente a todos los compradores de votos en el Caribe. Comprar votos es un delito contra la Democracia. Saquen videos, denúncielos. Que sepan que no van a poder”, lo curioso es que Del Río nunca vio lo que estaba pasando en la propia campaña que apoyaba, la de Gustavo Petro, la del “cambio”.

Daysuris Vásquez denunció en SEMANA que Nicolás Petro recibió 1.000 millones de pesos del ex narco Santander Lopesierra y del hijo de El Turco Hilsaca y que parte de ese dinero sucio entró a la campaña de Petro en 2022. Nicolás Petro aceptó que los hechos fueron ciertos y dijo, al igual que su ex esposa, que Petro no sabía. Sin embargo, el hijo del presidente dejó abierta la posibilidad de que Petro sí estuvo enterado de la entrada de otros dineros que entraron irregularmente a la campaña de manos de empresarios y que no fueron reportados. Euclides Torres está en la mira de la Fiscalía y otros personajes, algunos conocidos. ¿Nada de eso vio Miguel Ángel del Río?.