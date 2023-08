Day Vásquez destapó en SEMANA el escándalo que hoy tiene contra las cuerdas al presidente Gustavo Petro y su Gobierno. Su testimonio y pruebas fueron contundentes

A la vista de muchos, Daysuris del Carmen Vásquez Castro era un personaje más en las redes sociales de su exesposo Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro y diputado del departamento del Atlántico.

Se volvió viral cuando se conoció el video de su compromiso y sorprendió la presencia del entonces candidato presidencial en su matrimonio. Pocos meses después, volvió a ser noticia por su turbulenta separación.

Desde el punto de vista de sus hermanos y su pareja, Nicolás cambió mucho a finales de 2022, después de la posesión de su padre. Todo esto resultó en el fin de su relación con Vásquez y su noviazgo con la modelo barranquillera Laura Ojeda, cercana a su exesposa.

Poco después, los roces entre Petro y Vásquez se hicieron públicos en redes sociales. Todo comenzó cuando el hijo del presidente le quitó el esquema de seguridad, dejándola sin camioneta blindada para sus traslados. Day aseguró que fue por “venganza”.

En marzo, después de meses de conversaciones, Vásquez decidió concederle una entrevista a Vicky Dávila, directora de SEMANA, en la que expresó su necesidad de dar a conocer la verdad de lo que ocurrió en la campaña presidencial de Gustavo Petro y los movimientos de su exesposo para enriquecerse con aportes irregulares.

Day Vásquez con Nicolás Petro Burgos y con Gustavo Petro. | Foto: instagram

Las declaraciones de la barranquillera comenzaron con los aportes a la campaña por parte de Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca Eljadue y del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, actualmente candidato a la Alcaldía de Maicao, La Guajira.

“Santander Lopesierra estuvo extraditado 20 años. Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía de Maicao. Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones de pesos, para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, también lo recibió en mi apartamento. Le entregó primero 200 y a los días le entregó otros 200”, dijo Vásquez en su momento.

También habló de la alianza entre el diputado del Atlántico y Óscar Camacho, poderoso empresario cucuteño que aportó recursos a la campaña. Mencionó a megacontratistas de Villavicencio, quienes aportaron una camioneta Chevrolet Tahoe y supuestamente 100 millones de pesos en efectivo.

“Un día estábamos en el (hotel) Tryp de Bogotá y ahí alguien llevó 100 millones de pesos. Pero no estoy segura de que haya sido este señor, porque los llevó el primo de Nicolás, Camilo Burgos. El primo era el que tenía el contacto con esta gente”, agregó en la entrevista con SEMANA.

La exnuera del presidente terminó detonando un escándalo que pone en entredicho la legitimidad de su victoria en las urnas. | Foto: instagram

“Todo se hizo a través de Máximo. La plata que entregaban, se la entregaban a Máximo. El señor (Samuel Santander Lopesierra) nunca le entregó nada directamente a Nicolás. Todo fue a través de Máximo”, explicó Daysuris.

La exesposa del hijo del presidente también explicó, paso a paso, el manejo de la plata. El diputado del Atlántico siempre recibía el dinero mediante un intermediario, usualmente una persona cercana, y lo guardaba en una caja fuerte, ubicada en un clóset de la casa que compartía con Vásquez.

Incluso, reveló que el objetivo del hijo del presidente con los aportes a la campaña de su padre era comprar una casa en Villa Campestre, un sector exclusivo a las afueras de Barranquilla. La casa, de acuerdo con su exesposa, costaba 1.600 millones de pesos. Reveló que la compra, de la cual se retractaron, se accionó por medio de un tercero.

Day narró cómo su exesposo no estaba satisfecho con los aportes ofrecidos, ya que le habría pedido a Lopesierra “más dinero” en octubre, después de la posesión de su padre. El exnarcotraficante alcanzó a pedir prestado dinero para dárselo a Nicolás, según el testimonio de la barranquillera. “Para la campaña de Máximo Noriega”, dijo.

Day Vásquez y Nicolás Petro Burgos. | Foto: Revista Semana

También se habló de cuotas en entidades. De acuerdo con Vásquez, Nicolás Petro logró que Musa Besaile pusiera una ficha cercana en el Sena de Córdoba. La exesposa del hijo del presidente fue la primera en revelar que se reunía con ministros y funcionarios del Gobierno.

“Cuando él empezó a reunirse con los ministros, porque él se reunía con ellos semanalmente, le dije que no, que no siguiera moviéndose, que no se reuniera, que no hablara de plata, que no hablara de contratos. Y la respuesta fue: ‘¿Cómo vamos a terminar de pagar la casa?’. O sea que él estaba buscando cosas en la Presidencia para poder vivir”, denunció en SEMANA.

De acuerdo con lo dicho por Vásquez, Nicolás Petro se alcanzó a reunir con Alfonso Prada, exministro del Interior; Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social; Alejandro Gaviria, exministro de Educación; Irene Vélez, exministra de Minas y Energía, y su padre, Hildebrando Vélez; Jorge Londoño, director del Sena; Carolina Corcho, exministra de Salud, y Mauricio Lizcano, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y actual ministro de las TIC.

Luego, SEMANA conoció que también se reunió con José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda; Susana Muhamad, ministra de Ambiente, y Germán Umaña, ministro de Comercio.En un aparte, aseguró que desde su separación recibía amenazas de muerte: “Todo empezó cuando sucedió esto con Nicolás. Como a los cinco días recibo la primera amenaza y después ha sido constante. Yo no he dejado de recibir amenazas. Él me quitó la seguridad, aun sabiendo que he recibido amenazas”.

Además, al final de la entrevista, aclaró que no sabe si entró más dinero del que no tenía conocimiento: “Veo una conversación en Telegram y entré. Era una conversación con un amigo de él, con Germán (Londoño). La conversación decía: ya nos va a entregar 300”.

Day Vásquez detonó el escándalo que hoy se vive en el país en entrevista con Vicky Dávila. | Foto: Captura de video

Los chats, la prueba reina

Las más de 1.600 páginas de chats entre Nicolás Petro y Day Vásquez, que la barranquillera entregó a SEMANA, prueban los movimientos de plata, intenciones y tráfico de influencias en ministerios.En uno de los chats, Vásquez le advierte a su exesposo que se deje de reunir con ministros.

“No entiendo, entonces qué quieres que haga yo. ¿Cómo crees que vamos a pagar esta casa?”, respondió el hijo del presidente. Su entonces esposa insistió: “Solo te estoy diciendo que te cuides. No hables de puestos. De plata”.

Incluso, en uno de ellos queda plasmado que el hijo del presidente le dijo a Daysuris que el exministro Alfonso Prada le ofreció “diez cupos” en el Ministerio del Interior.“¿Tienes a algún abogado que quieras ayudar? Eso sí, se tendría que venir para acá. Prada me dio unos cupos. Me dio diez cupos. Tres los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y cinco para el tema político de Barranquilla. Amor, el abogado ya me está pidiendo eso”, se lee en los chats que SEMANA conoció en exclusiva.

Uno de los apartes más comentados fue cuando Katia Burgos, madre de Nicolás, visitó la casa en Villa Campestre. Según el hijo del presidente, su madre se asombró de la lujosa vivienda y dijo que parecía de “traqueto”.

La entrevista de Daysuris Vásquez en SEMANA tiene a Nicolás Petro investigado por los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. Después de mucho negarlo, ambos confesaron ante la Fiscalía General de la Nación que sí alcanzó a llegar dinero irregular a la campaña del ahora presidente.