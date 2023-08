Esta es la modelo Laura Ojeda, madre del hijo de Nicolás Petro, amiga de Day Vásquez y hoy su más grande contradictora

Pero se armó la de Troya cuando Nicolás rompió con Day y empezó una relación con Ojeda. La traición la pagaría bien caro. Vásquez decidió destapar lo que ya es un escándalo de financiación irregular de la campaña a la presidencia en la costa caribe, y, aunque en principio afirmaron que el dinero se lo habían embolsillado y no llegó a la campaña, ahora aseguran lo contrario.

Day Vásquez reveló los ríos de dinero de dudosa procedencia que corrieron por las manos de ambos cuando eran pareja. Afectada por la traición, Day no solo decidió delatar a su expareja, contrató de manera ilegal los servicios de agentes de la Policía para acceder a las comunicaciones de su ahora archienemiga, Laura.

El novelón no paró ahí. Laura Ojeda denunció que ese día del operativo, en el que fue capturado Nicolás, los agentes de la Policía y el CTI que ingresaron en horas de la mañana a su casa la filmaron desnuda, violando su intimidad y desconociendo su estado de embarazo.

Pero Ojeda no se quedó con esta denuncia. Lanzó un punzante mensaje a su pareja, que varios interpretaron como una indirecta al presidente Gustavo Petro: “Valoro mucho que no repitas la historia. Gracias, porque tú sí eres un excelente padre”, le escribió Laura a Nicolás. Esta cita recordó una frase del presidente Petro, que en una entrevista dijo al referirse a Nicolás: “Yo no lo crie”.