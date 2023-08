Escándalo: policías ayudaron a Day Vásquez para perfilar y obtener información privada de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro

“Mi colaboración con la justicia ha sido libre y fuera de presiones”: Nicolás Petro hizo sorpresiva aclaración en medio de la audiencia en su contra

“Entonces tengo que decirle a esa persona que no siga diciendo mentiras, mi hijo no dijo eso, y no lo dijo porque a ninguno de mis hijos o hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido; ayer era enfrentar al hijo contra el padre, no es la primera vez, claro que han intentado usar las cicatrices familiares, han intentado usar todas las debilidades para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular de Colombia. No les gusta, no es la primera vez¿ ha pasado por miles de veces que se intente enfrentar un hijo con su padre. No va a pasar que se afirme que el actual presidente haya permitido o sugerido o sea cómplice de que uno de sus hijos delinca”.