Estas son las líneas de investigación que se adelantan por la muerte del general (r) Ernesto Maldonado Guarnizo

El carro en el que se movilizaba no mostraba rastros de violencia o enfrentamientos y tampoco golpes o magulladuras en la parte externa, por lo que habría sido parqueado por el mismo militar.

“Quienes llegaron primero al punto, encontraron el cuerpo de mi general tirado en el piso con un revólver en su mano derecha. Su carro estaba cerrado, no presentaba señales de violencia y tampoco había sido objeto de hurto”, dijo una fuente del caso a SEMANA.

El homicidio

Sin embargo, para la Fiscalía no es del todo claro que esta primera versión sea la real. Los primeros actos de investigación han dejado dudas. La primera de ellas es la forma como fue encontrado el cuerpo. Advierten que cuando se trata de un suicidio, de este tipo, el cuerpo suele quedar “desgonzado”, en este caso quedó rígido, posiblemente acomodado.

Por otro lado, llamó la atención para los investigadores que el cuerpo del general Maldonado Guarnizo haya sido encontrado por un militar, algo que no es habitual, los militares no andan caminando por zonas rurales y, según se conoció, el uniformado no llegó como parte de la búsqueda, sino que se encontró con la escena. Justamente se busca establecer si el uniformado manipuló de algún modo el lugar.