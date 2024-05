Mindefensa defendió polémico informe del Ejército, que indujo a error al presidente Petro con pérdida de munición en unidades militares

Crece la Polémica por el informe que entregó la semana pasada el presidente Gustavo Petro sobre el robo de municiones en las unidades de la Guajira y Tolemaida. El jefe de Estado dijo que de allí no aparecían más de un millón de municiones, explosivos y hasta misiles.

El general Luis Ospina, Comandante del Ejército no ha dado explicaciones públicas sobre su polémico informe que revelaría uno de los escándalos más graves en la historia de la institución con la pérdida de municiones. | Foto: guillermo torres-semana

Tras las serias dudas generadas por el informe del comandante del Ejército, quien no ha entregado explicaciones públicas sobre los hallazgos de la inspección general, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Giraldo, ordenó que una comisión especial de la Fuerza Aérea y la Armada se encargaran de hacer la verificación respectiva, proceso que se encuentra en curso.

Quien no se había pronunciado sobre el posible ‘oso’ del presidente Petro era el ministro de la Defensa, Iván Velásquez. En las últimas horas el funcionario se refirió a los hechos en mención dando declaraciones confusas donde no pudo indicar con certeza cuál es el material faltante.

En primer lugar dijo que el presidente Petro no había equivocado con las cifras que había entregado a la opinión pública, pero a la vez reconoció que no se tiene la cifra exacta del material que no aparece.