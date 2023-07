MinHacienda desmiente video sobre supuesto bono pensional para quienes prestaron servicio militar

“Nos permitimos informar que las manifestaciones que se realizan en el referido video no son ciertas y lo único que generan son falsas expectativas, pues en ningún momento este Ministerio ha pagado o se encuentra efectuando pagos directamente a las personas por concepto de bono pensional como se manifiesta en dicho video”, señaló en el comunicado.

Por otra parte, la cartera de Hacienda recordó que los bonos pensionales no se entregan directamente a las personas. “Los bonos pensionales se reconocen y pagan directamente a las entidades que administran el Sistema General de Pensiones, previa solicitud que, para el efecto eleven dichas entidades ante el emisor del mismo”, indicó.

Por último, el Ministerio aclaró que los certificados CETIL señalan en su parte inferior que la expedición de este tipo de documentos por parte de los empleadores, no compromete a la entidad en los casos en que la persona a la cual se le certifica información laboral no tenga derecho a pensión o ser beneficiaron del bono pensional. Además, agregó que que tampoco genera el derecho a un beneficio pensional y, por ello, no son bonos pensionales.