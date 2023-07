Conozca bajo cuáles condiciones una persona se puede quedar con la pensión de su pareja

En los casos en los que no existan herederos legales, como ocurre en el sistema de ahorro individual manejado por fondos privados como Porvenir, el saldo acumulado en la cuenta del afiliado fallecido debe ser devuelto al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fogapemi) o al Fondo de Solidaridad Pensional (FSP). Estos fondos se encargan de subsidiar las cotizaciones para personas que no pueden acceder a los sistemas de seguridad social, brindando una protección adicional a los ciudadanos más vulnerables.

En el caso de que el afiliado fallecido no haya dejado beneficiarios legales y no existan herederos, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima asume un papel esencial. Este fondo se encarga de financiar la pensión vitalicia de las personas que han cotizado por lo menos 23 años y no han logrado reunir el capital necesario para financiar su propia pensión. Los recursos que ingresan a este fondo, provenientes de cuentas sin herederos, se destinan a proteger y garantizar una pensión mínima para aquellos ciudadanos que no cuentan con acceso a los sistemas de seguridad social y requieren de un apoyo financiero para su protección económica.