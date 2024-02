Ministro de Defensa reconoció que desconoce los detalles del cese al fuego prorrogado entre el Gobierno y el ELN

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, aseguró que no tiene los pormenores de la prórroga del cese al fuego pactado entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Indicó que por el momento la orden es que la Fuerza Pública mantenga suspendidas las operaciones militares en contra de la guerrilla.

Agregó que “las fuerzas militares y la Policía Nacional están en el deber y con toda la voluntad, y son además las instrucciones muy claras que conozco de manera directa del comandante general de las Fuerzas Militares, el general Giraldo, y del director general de la Policía Nacional, el general Salamanca. A todos y todas, hombres y mujeres de la Fuerza Pública, que el cese al fuego no significa permitir la realización de actividades delictivas, que no significa suspender las acciones que tienen que desarrollar contra la criminalidad en todas sus formas”.

El ministro Iván Velásquez reconoció que no sabe los detalles de la prórroga del cese al fuego entre el Gobierno y el ELN. (Imagen de archivo).

De igual manera, el ministro indicó que si el ELN se comprometió a no realizar secuestros, debe cumplirlo. “Lo que esperamos, naturalmente, es que los compromisos son para cumplirlos y que ya en detalle sobre, por ejemplo, la liberación de secuestrados que se tuvieran hasta esta fecha, no solo el compromiso de no continuar secuestrando es un asunto que revisaré con la doctora Vera Grave, tan pronto podamos reunirnos esta semana”, dijo el ministro Velásquez.