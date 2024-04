Ministro de Defensa y comandante de las Fuerzas Militares desmienten al general Federico Mejía. “El informe no fue alterado”

Luego de la polémica generada por el informe entregado por el general Federico Mejía, comandante del Ejército en Cauca, a la Fiscalía en el cual se enumeran presuntos delitos del general Jhon Jairo Rojas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló este viernes que dicho documento no fue alterado, como lo dejó entrever el alto oficial denunciante.

“En mi conocimiento del documento del general Mejía, firmado por el general Mejía, no podría compartir su afirmación de que hubo una adulteración, no sé si sobre el tema particular y dado que el general (Helder) Giraldo estuvo precisamente en la acción que tuvo que tomar como comandante de las Fuerzas Militares quisiera ofrecer alguna declaración”.

Acto seguido, el general Giraldo tomó la palabra y ratificó lo señalado por el ministro: “Revisando la información dada por el ministro de Defensa me permito aclarar la trazabilidad del documento, los cuales llegaron al comando y no se encuentra ningún cambio respecto a lo que pasó el Comando del Ejército y lo que se tramitó en la Fiscalía General de la Nación (...) El documento no fue alterado y tal cual como se recibió con unos presuntos hechos realizados por el señor general Jhon Rojas”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares.

General Jhon Jairo Rojas es acusado por la propia cúpula militar de varios delitos. | Foto: Redes sociales

Horas antes de estas declaraciones, se conoció el fracaso de la audiencia de conciliación entre el brigadier general John Jairo Rojas y el Ejército Nacional en la demanda que presentó el oficial, en la que reclama por su salida injusta de la institución. En la diligencia judicial, en la que estuvieron los representantes del Estado y del general, se firmó el acta en la que se señala claramente que no existió un ánimo conciliatorio entre las partes.

En la demanda, presentada por el abogado Víctor Mosquera, se señala que se quiere “obtener su reintegro inmediato al Ejército Nacional de Colombia, en calidad de mayor general, para que este pueda seguir aportando a la construcción de un país en paz, mediante su metodología de acción integral, enfocada en proyectos sociales, así como la integración de los diferentes exactores del conflicto armado con los gremios y empresarios del país para su reinserción a la sociedad”.

El general Rojas fue retirado del Ejército Nacional después de que le hicieran un montaje, seguimientos y presiones que incluso afectaron a su familia. Por estos hechos, sin ambages, señala como autor al actual comandante del Ejército, el también general Luis Mauricio Ospina. Está dando su propia batalla, esta vez en la arena judicial, y esta podría incluso llevarlo de regreso a las filas.

En entrevista con SEMANA, el general Rojas, luego de su salida, denunció todo lo que había ocurrido en su caso y explicó la responsabilidad del comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, y otros altos mandos de la institución para sacarlo por la puerta de atrás.

“¿Cómo es posible que el comandante del Comando Específico del Cauca, el general Federico Mejía, y el comandante de la Tercera División, el general Raúl Vargas, uno en Popayán y otro en Miranda, Cauca, elaboren un informe el mismo 22 de septiembre y se lo envíen al inspector del Ejército? Él debe verificar cuál es el grado de responsabilidades en los niveles de mando, pero no lo hizo. Se lo remitió al comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina. Y él, el mismo 22 de septiembre, le hizo un informe al general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, quien finalmente lo envió a la Fiscalía”, afirmó el general en retiro en entrevista con SEMANA.

Y agregó: “Algunos de esos informes hablan de lo mismo, es decir, como si hubieran estado todos reunidos. Y al día siguiente me dijeron que no asciendo a mayor general, y a los tres días divulgaron un comunicado de prensa sin ni siquiera preguntarme si eso era cierto. Aquí le hago un llamado de atención al inspector: ‘¿Por qué no investigó?’. Yo tenía bajo mi mando a generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes, mayores, ¿pero por qué todo contra el general Rojas?”.

General (r) Jhon Jairo Rojas | Foto: juan carlos sierra-semana