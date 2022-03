MinSalud: 81,5 % de los colombianos tienen por lo menos una dosis de la vacuna contra la covid-19

En el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU) 112, presidido por la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy, en calidad de ministra de Salud encargada (e), el Ministerio de Salud y Protección Social informó que la cantidad de colombianos que ya cuentan con, al menos, una dosis de la vacuna contra la covid-19 asciende al 81,5 % de la población.

Desde el MinSalud se ha hecho hincapié desde hace algunas semanas en la imperativa necesidad de no bajar la guardia en cuanto al ritmo de vacunación, que disminuyó en el país tras la más reciente ola de contagios atribuida a la variante ómicron.

No obstante, la ministra (e) aseguró que el balance del Plan Nacional de Vacunación (PNV) muestra resultados positivos y satisfactorios, desde los que se trabaja en conjunto con todo el sector salud para que ahora, que se levantó la medida del tapabocas en espacios abiertos de algunos territorios, la prioridad recaiga —además de la vacunación— en el autocuidado.

“Sin embargo, las personas mayores de 50 años con comorbilidad, necesitamos que ellos determinen la necesidad o no del uso de tapabocas. En los eventos con aglomeraciones es necesario el uso del tapabocas”, señaló Godoy, recordando que en espacios cerrados sigue siendo necesario el uso del tapabocas, pues “la pandemia no ha terminado”.

Según Godoy, y como lo aseguró este jueves el mismo jefe de a cartera de Salud, Fernando Ruiz Gómez, son más de dos millones de personas las que hacen faltar por completar esquemas iniciales para poder llegar al 70 % en este indicador, que hasta el momento se ubica en un 66,1 %.

Informe de actividad de #vacunación en Colombia 🇨🇴, con corte al 2 de marzo de 2022, 11:59 p.m.#Vacunémonos✌️ pic.twitter.com/KXNzEM5Cx6 — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 4, 2022

De acuerdo con el último reporte del PNV, con corte a la medianoche del miércoles 2 de marzo, en Colombia se han distribuido un total de 85′833.608 dosis de los diferentes biológicos habilitados en el territorio para la inoculación contra el virus.

Asimismo, el MinSalud informó que de las 77′814.468 dosis que se han aplicado, 35′248.215 corresponden a primeras, 27′578.075 a segundas y 6′185.426 a monodosis de Janssen. Asimismo, ya son 8′802.752 dosis de refuerzo que han sido inyectadas en el país.

Ahora que en el territorio nacional se evidencia nuevamente una tendencia a la baja en los nuevos contagios y muertes por el virus, Godoy afirmó que el llamado al sector salud es a “definir estrategias que nos permitan llegar a esa población que no se ha vacunado o que no tiene los esquemas completos”, de manera que se pueda mejorar la cobertura.

Estas estrategias, de acuerdo con la ministra (e), deberán estar enfocadas principalmente a la población menor de 30 años, quienes —por su aparente bajo riesgo— pueden no ver como una urgencia la cumplimentación de su esquema de vacunación contra la covid-19. No obstante, la cifra de personas de esta población que fallece a raíz del virus no ha llegado a cero, y, por el contrario, es común que el reporte de decesos incluya menores de edad.

Aunque esto no se puede atribuir exclusivamente a la falta del biológico, ya que hay otros factores como las comorbilidades que inciden directamente, pero el hecho de estar vacunado, según la cohorte Esperanza del MinSalud, sí puede disminuir la tasa de hospitalización y mortalidad efectivamente.