Minuto a minuto: paro nacional 8 de diciembre

"Soy una mujer, Artista , colombiana, ser humano, hija, madre, psicóloga que trabaja por lo que quiere de manera incansable, No me pidan que haga lo que le corresponde al gobierno, los artistas ya pagamos videos, giras, promociones, etc. ¡NADA ES REGALADO! #UnCantoXColombia, dijo la cantante de Chocquibtown en respuesta por las críticas que ha recibido sobre su posición política y su apoyo al Paro nacional. En otras ocasiones, la emblemática artista del Pacífico ha dicho que el rol de los cantantes no es solo dar conciertos, sino ser sensibles sobre las realidades que afrontan la mayoría de colombianos.

soy una mujer, Artista , colombiana, ser humano, hija, madre, psicóloga que trabaja por lo que quiere de manera incansable, No me pidan que haga lo que le corresponde al gobierno, los artistas ya pagamos videos, giras , promociones etc. NADA ES REGALADO! #UnCantoXColombia pic.twitter.com/fcrHy2J6cT — Goyo (@GOYOCQT) December 8, 2019