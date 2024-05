Mujer denuncia nueva modalidad de robo: la llamaron, su celular se apagó y le vaciaron la cuenta

De acuerdo con lo que contó la ciudadana a través de redes sociales, todo comenzó después de recibir una llamada de otra mujer que se identificó como una trabajadora de Claro, por lo que ella no vio nada sospechoso a lo largo del diálogo. La delincuente actuó antes de realizar la llamada, ya que con el objetivo de ganarse la confianza de Iris, le comentó varios datos personales suyos como el nombre completo, número de cédula y el correo electrónico, datos que no sabe cómo logró obtener.

Posteriormente llegó el ‘enganche’, la supuesta asesora le preguntó a la víctima si estaba teniendo algún problema con la señal y, seguidamente, le preguntó si quería actualizarse a 5G. Inocentemente, Iris le dio una respuesta positiva. “Ella me dice: ‘no le voy a pedir ni datos, no le voy a pedir ni contraseñas, no le voy a pedir códigos, no le voy a decir que descargue ninguna aplicación, lo único que yo necesitaría que me ayudes es a configurar el teléfono entonces para hacer la actualización de red’”, mencionó.