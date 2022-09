“Necesita pelear para mantenerse vigente”: Juan Manuel Santos habló de su relación con Álvaro Uribe

Antes de ser presidente de Colombia por 8 años, Juan Manuel Santos fue cercano a Álvaro Uribe Vélez y ministro de Defensa durante su gobierno. Sin embargo, esa buena relación llegó a su fin poco tiempo después que Santos comenzara su primer periodo de mandato.

En entrevista con El País de España, Juan Manuel Santos rompió su silencio frente a la fracturada relación que tiene con el expresidente Álvaro Uribe y aseguró que, “infortunadamente”, él sigue aferrado al poder, algo de lo que los expresidentes no pueden desprenderse fácilmente.

“Cuando se aferran al poder tienen que mantener posiciones y enemigos o adversarios. En el caso de Uribe ha sido muy difícil tender puentes”, dijo.

Santos también recordó que su predecesor estuvo “muy en contra” del proceso de paz con la guerrilla de las Farc, a pesar de que él quiso hacerlo. Al igual que frente a la posibilidad de restablecer las relaciones con los países vecinos.

“Se volvió un adversario muy vehemente. A él su apego al poder lo vuelve muy combativo y esa ha sido la razón por la cual no se ha podido establecer un puente”, aseguró en la entrevista que le concedió a El País.

Incluso, una vez el expresidente Santos le propuso a Uribe que hicieran lo mismo que Thomas Jefferson y John Adams, segundo y tercer presidente de Estados Unidos. Ambos fueron amigos y luego duros adversarios, pero al final de sus vidas se reconciliaron e intercambiaron cartas.

“Le dije: no lleguemos a la tumba con esta situación de animadversión. Dedíquese a sus nietos, yo estoy dedicado a los míos. Pero creo que no lo tomó muy bien”, contó Juan Manuel Santos.

Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. - Foto: Collage Semana

“El Gobierno de Petro está bien orientado pero le falta rigor y método”: Juan Manuel Santos

En su entrevista con El País, el expresidente de la República y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, también hizo una radiografía del país que recibió el presidente Gustavo Petro y aseguró que hay muchos puntos en los que se aprecia un duro retroceso, especialmente en lo relacionado con el cierre de brechas sociales y reducción de la pobreza.

“Infortunadamente, hemos retrocedido en casi todo. Le dejamos hace cuatro años al presidente Duque una economía con grado de inversión, con el desempleo en un dígito, la inflación controlada, la deuda externa y la situación fiscal en niveles aceptables, la pobreza y la desigualdad en mínimos históricos y una situación de seguridad e internacional muy mejoradas”, dijo Santos.

Otras problemáticas destacadas por el exmandatario, están relacionadas con la pérdida del grado y confianza inversionista, la crisis fiscal que atraviesa el país, que incluso calificó como una “bomba” y el creciente endeudamiento. Ante esto señaló que “Duque no logró lo que todo mandatario quisiera: dejarle a su sucesor un país un poco mejor del que recibió”.

Juan Manuel Santos aseguró que el presidente Petro recibió un país en condiciones mucho peores de lo que se ha dicho. - Foto: león darío peláez-semana

“Petro recibió un país en condiciones mucho peores de lo que se ha dicho en la propaganda oficial: perdimos el grado de inversión, una bomba de tiempo fiscal, la deuda incrementada en casi un 50 %, la inflación más alta de este siglo, el desempleo en dos dígitos, la pobreza disparada y la desigualdad nuevamente incrementada”, explicó el expresidente.

Al referirse al momento actual y el balance del primer mes de gobierno de Gustavo Petro, Juan Manuel Santos empezó destacando que tiene una buena relación con el actual jefe de Estado, pese a que casi toda la vida se ubicaron como contradictores, y que se identifica con los tres pilares de su plan de gobierno.

“Hoy en día, me identifico plenamente con sus tres pilares, que en cierta forma eran los míos: la implementación del proceso de paz, la transición a una economía verde y la justicia social. Eso es lo que el país necesita y ojalá le vaya bien. No apoyé a Petro en la campaña ni a ningún otro candidato. No he sido petrista ni lo soy ahora. Lo que sí creo es que si a él le va bien en este momento, le irá bien al país”, agregó.

Frente a los “primeros pasos” del actual gobierno, el expresidente manifestó que se están tomando decisiones acertadas para recomponer el rumbo de la nación, sin embargo, destacó que hace falta explicarle un poco más a la ciudadanía el por qué de las mismas, con el fin de que estas no parezcan autoritarias.