“Las invasiones de tierras son caminos de más violencia”: Álvaro Uribe pide al Gobierno proteger la propiedad privada

En medio del foro organizado por el Centro Democrático en Pereira para abordar temas que preocupan a la comunidad del departamento de Risaralda, el expresidente Álvaro Uribe fue claro con los asistentes y advirtió sobre el problema que podría traer la invasión de tierras, de acuerdo a la política que propone el mandatario Gustavo Petro.

En medio de su intervención, Uribe destacó que el presidente Petro tiene que dar solución a los problemas del campesinado colombiano y que también debe adquirir unas tierras para impulsar la producción.

“Nosotros aceptamos que el presidente Petro tiene que resolver problemas campesinos, tiene que adquirir unas tierras, tiene que resolver unos problemas de vivienda, ya hay unas tierras de extinción de dominio y que tiene que comprar otras”, dijo Uribe Vélez.

Sin embargo, recalcó que esto puede empujar a que grupos violentos despojen a los campesinos de sus tierras para venderlas al Gobierno.

“¿Qué pedimos? Que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia que es el camino de la invasión”, expresó el exmandatario, y alertó que no dar la importancia suficiente a este eslabón generaría la posibilidad que se creara una oficina de compra de tierra.

“Hay que comprar 500, 600 mil hectáreas para el sector campesino, que las compran, pero que pongan mucho cuidado porque si se les va la mano y abren una oficina de compra de tierras y el país está asustado, les ofrecen todas las tierras del país y se las venden”, advirtió.

En ese sentido, dijo que si esto se llega a producir de esta manera, es alarmante, porque dejaría al país “sin empresariado del campo”.

Por otra parte, Uribe manifestó que para la protección de las tierras es importante que se haga de la mano y con la colaboración conjunta de la ciudadanía y la Fuerza Pública, y destacó que no se puede, ni se debe, armar a grupos de la población civil para salvaguardar los terrenos.

“Este país ha sufrido mucho por las armas en manos de ilegales, guerrilla y paramilitares, por eso nosotros creemos qué la colaboración ciudadana y la fuerza pública, si van a poner jóvenes, eso tiene que ser desarmado”, recalcó el expresidente.

Sobre el tema, agregó que no se puede permitir que se generen nuevos grupos armados sumados a los que ya existen, y advirtió los posibles escenarios que pueden darse para que esto pudiese pasar.

“No puede ser que este país durante tantos años este pidiendo que se consolide el monopolio oficial de las armas y vamos a tener unos grupos armados qué se sumen a los que hay y para llegar a esa situación difícil hay dos caminos: el camino de tener una guardia campesina armada y el camino de nuevo ejercer autoridad frente a las invasiones”, fue la advertencia que arrojó el exmandatario.

No obstante, Álvaro Uribe recalcó en que “si no se ejerce autoridad ante las invasiones tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor. En síntesis, nosotros comprendemos la propuesta de presidente Petro de resolver unos problemas de tierra urbana y rural, pero eso no puede ser al costo invasiones, de permitir unas invasiones que generen de nuevo sangre a manos de justicia privada y no puede ser al costo de atemorizar los sectores productivos del campo”.