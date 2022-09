Álvaro Uribe hace grave advertencia sobre las invasiones de tierras: “No se ejerce autoridad y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor”

Desde Pereira, el expresidente dijo que “las invasiones no empezaron con Gustavo Petro, pero los mensajes del nuevo gobierno pueden estimularlas”.

El expresidente Álvaro Uribe aprovechó un foro organizado por el Centro Democrático en Pereira para hablar de varias preocupaciones que le aquejan actualmente. Una de ellas, la invasión ilegal de tierras que crece como espuma en varias regiones del país.

“Hablaré de un tema sumamente difícil: la invasión de tierras. No puedo ocultar este tema porque Risaralda es hoy epicentro de invasión de propiedad estatal y privada. Nosotros aceptamos que el presidente Petro tiene que resolver problemas campesinos, tiene que adquirir unas tierras, tiene que resolver unos problemas de vivienda, ya hay unas tierras de extinción de dominio y que tiene que comprar otras”, dijo.

Entonces, “¿qué pedimos? Que eso no afecte la propiedad privada y no estimule el camino de la violencia que es el camino de la invasión. Que hay que comprar 500, 600.000 mil hectáreas para el sector campesino, que las compran, pero que pongan mucho cuidado porque si se les va la mano y abren una oficina de compra de tierras y el país está asustado, les ofrecen todas las tierras del país y se las venden”, advirtió.

Uribe enfatizó en “que no se ejerce autoridad frente a las invasiones y tarde que temprano aparece la justicia privada y es peor. Nosotros comprendemos la propuesta del presidente Petro de resolver unos problemas de tierras, pero eso no puede ser al costo de permitir unas invasiones que generen de nuevo sangre a manos de la justicia privada. Y no puede ser al costo de atemorizar los sectores productivos del campo”.

El expresidente también se refirió al programa Jóvenes de Paz con el que Gustavo Petro pretende quitarles hombres a los grupos delincuenciales en el país.

Aunque no nombró la iniciativa presidencial, el jefe del Centro Democrático recordó que Colombia ha sufrido mucho por las armas en manos de ilegales, “por eso, nosotros creemos que la colaboración ciudadana de la fuerza pública, si van a poner jóvenes, tiene que ser desarmada. No puede ser que este país durante tantos años esté pidiendo que se consolide el monopolio oficial de las armas y vamos a tener unos grupos privados armados que se sumen a los que hay. Y para llegar a esa situación difícil hay dos caminos: el camino de tener una guardia campesina armada y el de no ejercer autoridad sobre las situaciones”, informó.

Uribe también se refirió a sus preocupaciones frente a la reforma tributaria y la pensional. “Tenemos que buscar un camino diferente al deterioro de los fondos de pensiones”, dijo.

Después de poner varios ejemplos donde sustentó su defensa, explicó qué pasaría si se llevan a Colpensiones las cotizaciones de colombianos hasta con 4 salarios mínimos. “Se llevan el 80 % para Colpensiones y acaban con los fondos”, respondió.

Uribe resaltó que él y el Centro Democrático, su partido, ejercen una oposición constructiva. Por eso, destacó que hay que ayudar a construir.