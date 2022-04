“No es la derrota, ni por un centímetro, de la presunción de inocencia de Álvaro Uribe”: Iván Cancino

El abogado penalista asegura que la decisión no es una derrota para el expresidente.

La Fiscalía no escatimó en tiempo y argumentos. Desde que tuvo la posibilidad de intervenir pidió a la jueza 28 Penal de Conocimiento que precluyera la investigación contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe por manipulación de testigos.

La jueza, luego de escuchar los argumentos de todas las partes, se inclinó por los hechos a cargo de las víctimas, y ordenó continuar con la investigación en contra del exmandatario.

Luego del fallo que ordenó que continuaran las investigaciones contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, SEMANA habló con varios abogados penalistas para saber quiénes fueron los ganadores y perdedores del fallo que se conoció este miércoles 27 de abril.

Uno de los abogados penalistas que dio su punto de vista fue Iván Cancino, quien manifestó que no es una derrota para Uribe Vélez como muchos lo están queriendo hacer ver, sino que simplemente es un “partido que se debe seguir jugando y que al momento sigue estando 0 por 0″, afirmando que hasta que no exista una condena en contra de Uribe, no habrá ninguna derrota para el referente del Centro Democrático.

“No hay pruebas para precluirlo. Pero la jueza tampoco dijo que había suficientes pruebas en contra de Uribe”, manifestó Cancino, que (además) indicó que aunque las investigaciones deben continuar, tampoco en ningún momento de la audiencia se afirmó que hubiera pruebas suficientes contra el exmandatario de Colombia.

“No es ninguna acusación contra Uribe. Ni la derrota por un centímetro de su presunción de inocencia”, afirmó Cancino, que añadió que si hay algún derrotado es la parte que solicitó la audiencia y esa parte no es la defensa de Álvaro Uribe Vélez.

Y aunque muchos piensan que el continuar con las investigaciones contra Uribe es una victoria para los que lo quieren ver condenado, lo cierto es que la presunción de inocencia está intacta. “No encontró ningún elemento que hiciera que recomendara una acusación contra Álvaro Uribe Vélez”, dijo Cancino remarcando que la fiscal Carmen Helena Ortiz no hizo ninguna observación que recomendara al próximo juez contra el expresidente.

La decisión

El debate de la jueza estuvo en los elementos de atipicidad que esbozó la Fiscalía y la comisión o no de las conductas de fraude procesal y soborno en actuación penal endilgadas al expresidente Álvaro Uribe. En criterio del despacho, hay dudas en las declaraciones de testigos; incluso del mismo exmandatario respecto de los detalles materia de indagación, principalmente en el momento en que pidió una carta para enviar a la Corte Suprema de Justicia.

Para la jueza es claro que existe inferencia razonable de autoría o participación en la comisión de las conductas que por el contrario la Fiscalía intentó precluir en su solicitud: fraude procesal y soborno en actuación penal. Sin embargo, aclaró la jueza que con su decisión no hace responsable al expresidente Uribe de la comisión de esos delitos, solo de que existe la probabilidad de la ocurrencia de las conductas punibles.

En todos los hechos enunciados por la Fiscalía, los seis que presentó en su argumentación para pedir la preclusión, a criterio de la jueza, no fueron de recibo, pues el fiscal del caso no logró derrumbar la inferencia razonable valorada por la Corte Suprema de Justicia en la investigación que incluso ayudó a construir la misma Fiscalía.

La defensa de víctimas logró, según la jueza, demostrar y construir una hipótesis de tipicidad del fraude procesal, luego de demostrar cómo las declaraciones de los testigos de la Fiscalía llegaron a conclusiones opuestas, pues no recuerdan fechas y, al contrario, sí las reuniones con el senador Iván Cepeda.