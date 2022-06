“No es machista”: líder feminista del Nuevo Liberalismo sale en defensa de Rodolfo Hernández

El Nuevo Liberalismo, liderado por Juan Manuel Galán, tomó la decisión de apoyar a Rodolfo Hernández de cara a la segunda vuelta. Según su director, el partido no abandonará su “espíritu crítico” y el derecho a oponerse si no comparten alguna acción del exalcalde de Bucaramanga.

A pesar de esto, varias de las mujeres más importantes del Nuevo Liberalismo decidieron irse con Gustavo Petro. Viviana Vargas, Mábel Lara, Yolanda Perea y Sandra Borda, fichas clave de la lista al Senado, decidieron no seguir la línea trazada por la colectividad.

Entre las críticas contra Hernández existen dudas sobre su trato a las mujeres y la garantía de los derechos a favor de dicha población. Frente a este tema, Angélica Martínez, excandidata al Senado y líder feminista del Nuevo Liberalismo, le explicó a SEMANA por qué apoya al ingeniero y qué beneficios traería su eventual presidencia para la mujer colombiana.

SEMANA: Internamente, ¿qué significó para el Nuevo Liberalismo el apoyo a Rodolfo Hernández?

Angélica Martínez (A. M.): El partido ha tomado una decisión participativa. Fue un proceso de consulta y es una decisión que sabíamos que implicaba un costo, fuera Petro o Rodolfo. No todo el mundo iba a estar a gusto.

Nuestro candidato era Juan Manuel Galán y perdimos la consulta. Luego honramos la palabra y el compromiso hasta el último minuto fue apoyar a Sergio Fajardo. Durante una semana hubo varios espacios de diálogo. Cada una de las personas tuvo unos minutos para decir por qué Petro o Rodolfo. Luego se recogieron todas las opiniones y la decisión la termina definiendo el consejo directivo del partido, que son las personas que, por los estatutos, tienen hoy el direccionamiento del mismo. El diálogo se dio y estoy orgullosa de ese proceso.

SEMANA: ¿Qué opina del apoyo a Petro por parte de compañeras de la lista al Senado?

A. M.: Respeto la decisión que tanto Yolanda, Mábel, Sandra y Viviana han tomado. Viviana renunció al partido desde la primera vuelta en una posición individual. En este momento, Mábel y Yolanda, en especial, decidieron apoyar a Petro antes de que el partido tomara esta postura. Pero más que todo a Francia. Cuando uno ve el proceso de ellas, uno debe respetarlo. De la misma manera, es lo que yo pido y es lo que he venido hablando. Por ser feminista, no significa que yo tenga que anular a la otra persona porque no piense como yo. Soy una mujer feminista, no de un feminismo radical, sino de un feminismo liberal. Aquel que permite entender que somos iguales y luchar por esa igualdad.

SEMANA: ¿Se fueron por una apuesta más concreta a favor de las mujeres?

A. M.: Llevo haciendo política en Bogotá desde hace más de 12 años, en una trayectoria de veeduría a mi ciudad, de amor a lo que significa Bogotá. Sé y reconozco cuáles pueden ser las falencias de un gobierno de Gustavo Petro, en donde también él ha tenido salidas en falso, también ha tenido pronunciamientos machistas, ha estado ligado o aliado con personajes que han sido machistas y donde también ha tenido posturas en contra de libertades individuales de las mujeres.

Rodolfo Hernández junto a Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial. - Foto: campaña Rodolfo Hernández

SEMANA: Entonces, ¿ve mejores oportunidades para las mujeres en un gobierno de Rodolfo Hernández?

A. M.: Lo que veo hoy es que necesitamos construir una veeduría ciudadana que permita que las mujeres no veamos ofuscados o truncados nuestros derechos. Tanto en el programa de gobierno de Petro como en el de Rodolfo Hernández, hay un número de propuestas en torno a la autonomía económica de las mujeres, la justicia, en poderle brindar mecanismos contra la impunidad a casos de violencia sexual y maltrato contra las mujeres. Yo definí apoyar a Rodolfo Hernández por una apuesta partidista, porque fue lo que determinó el partido y porque creo en las decisiones colectivas. Entendiendo que voy a ser crítica e independiente a lo que tanto Petro como Rodolfo puedan llegar a hacer como presidentes.

SEMANA: ¿Rodolfo Hernández es machista?

A. M.: No, yo siento que es retrógrado. No ha entendido que los nuevos movimientos y las nuevas masculinidades son las que hoy permiten tener un nuevo lenguaje de igualdad. No lo veo como machista. Si hubiera sido machista, no hubiera logrado tener en su administración un mayor número de mujeres y en su casa no sería la mujer la que le maneje su empresa o sus negocios. Digamos que no lo veo como un ser machista.

SEMANA: En esos videos que circulan en redes, ¿lo sacan de contexto?

A. M.: Sí, exacto. Se han sacado de contexto muchas entrevistas. Lo que veo es una necesidad de un llamado a la calma. Ni Rodolfo es un machista ni Petro es un feminista. No es empezar a tildarlos como quien nos va a salvar o nos va a mandar a las cocinas.

SEMANA: ¿Qué repercusiones positivas podría traer un gobierno de Rodolfo Hernández para las mujeres?

A. M.: Cuando vi que Rodolfo hablaba de la autonomía económica para las mujeres, entendí que podíamos ver en un gobierno de él la posibilidad de romper con ciclos de violencia dentro del hogar. En medio de la pandemia aumentaron los índices de desigualdad entre hombres y mujeres en más del 20 %. Las mujeres fuimos las que más perdimos nuestros trabajos y tuvimos que reforzar la atención en casa y el cuidado de los hijos. Aparte de eso, el rebusque. Muchas mujeres tuvieron que aguantarse maltratos, golpes, infidelidades y dolores por un plato de comida para sus hijos.