Atención: Santander vota Santander, por eso el Nuevo Liberalismo y Juan Manuel Galán votarán por Rodolfo Hernández

El líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, anunció que luego de haber conversado con ambos candidatos a la presidencia, y de haberles presentado cinco puntos fundamentales para la colectividad, tomaron la decisión de apoyar a Rodolfo Hernández.

“El Nuevo Liberalismo ha tomado la decisión de votar en segunda vuelta por el ingeniero Rodolfo Hernández”, anunció el líder de la colectividad.

Galán agregó que el ingeniero representa una opción de centro y reconoció que desde la coalición de la Centro Esperanza no supieron interpretarla. “Ese centro no quiere el continuismo uribista, pero tampoco cree en la propuesta de Gustavo Petro”, comentó el exsenador.

Asimismo, considera que para anunciar el respaldo, el tema de la lucha contra la corrupción fue una prioridad. Y que esa causa sería una de las bases del Nuevo Liberalismo, por la cual, según Galán, más de 50 de sus líderes fueron asesinados.

Aun así, dijo que reconoce la “importancia” de la propuesta de Petro y las declaraciones que ha dicho en las que cualquiera que sea el resultado del próximo 19 de junio, se buscarán acuerdos de ambos sectores.

“Nuestro apoyo no es un cheque en blanco. El Nuevo Liberalismo jamás abandonará su espíritu crítico y su derecho a oponerse a aquello que no compartimos y que no le conviene al país”, comentó Galán.

Aclaró que no hubo de por medio acuerdos burocráticos o alguna clase de contraprestación para apoyar al ingeniero. Mencionó que se trata de una propuesta de cambio, que fue elegida por los colombianos en las urnas el pasado 29 de mayo.

Algunos de los acuerdos fundamentales que el Nuevo Liberalismo planteó a los dos candidatos son: hambre cero y controlar inflación; garantizar seguridad en ciudades y el campo; nueva política antidrogas e impulsar regulación de uso adulto de cannabis; definir una política ambiental protegiendo los ecosistemas sin riesgo a la inversión; aumento del 1 % del PIB y mayor inversión en tecnología y ciencia; reforma a la justicia y a entes de control; descentralización para más autonomía de los territorios; y una política integral de género.

Por su parte, el exalcalde de Bucaramanga agradeció el respaldo de la colectividad. “No me queda sino agradecerle por la confianza de lo que he escuchado y compromete mi esfuerzo a todos los colombianos como lo he transmitido desde que empecé la campaña”, comentó el ingeniero.

Señaló que este es un apoyo más que recibe de todos los respaldos que ha logrado de cara a la segunda vuelta presidencial. “Cada día se suman más colombianos y colombianas a esta voluntad de cambiar las realidades que vienen sufriendo”.

El ingeniero también mencionó que su propuesta es de cambio, pero es seguro. Asimismo, que su candidatura es “imparable”.

Hernández aprovechó para resaltar la figura de Luis Carlos Galán. Dijo que el fundador del Nuevo Liberalismo buscó cambiar al país y por eso fue asesinado.

“Desde entonces este ha sido el destino de muchos otros líderes que creyeron que el cambio era posible. Ahora, por la voluntad de la mayoría del país estamos ante la posibilidad de que todos estos sueños se hagan realidad”, comentó el ingeniero.

Hernández dijo que Colombia entendió que “solo unidos podemos avanzar”.

El anuncio de Juan Manuel Galán a nombre del Nuevo Liberalismo se da luego de haber conversado con ambos candidatos personalmente y de haber consultado a las bases y la dirigencia de la colectividad.

Esas conversaciones tuvieron espacio la semana pasada, luego de que la Centro Esperanza, de la que el Nuevo Liberalismo hizo parte, se disolviera. La centroizquierda anunció que cada uno de sus líderes evaluaría qué rumbo tomar, y en ese sentido ya han decidido.

Paralelamente, Sergio Fajardo, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo y Jorge Robledo también se encontraban en conversaciones con el ingeniero, sin embargo, al sentir que llegaron con varias exigencias, el exalcalde de Bucaramanga aclaró que no dejará que se hagan ajustes al plan de gobierno por el que los colombianos votaron y que hoy lo tiene compitiendo la presidencia con Gustavo Petro.

El ingeniero sigue sumando varios apoyos a solo dos semanas de la segunda vuelta. A su candidatura también han expresado su respaldo Federico Gutiérrez, que logró más de 5 millones de votos en la primera vuelta, y otros excandidatos como Enrique Gómez Martínez.