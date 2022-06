¿El Nuevo Liberalismo se la jugará con Rodolfo Hernández?

Aunque el partido no ha tomado una decisión, los lazos comunicantes con Rodolfo Hernández son varios. El Nuevo Liberalismo escuchará a ambos candidatos.

Esta semana será crucial para el Nuevo Liberalismo, el partido que fundó Luis Carlos Galán, porque a más tardar el jueves tendrá que escoger entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro para la segunda vuelta presidencial.

Hasta la mañana de este miércoles la casa política no había tomado una decisión oficial. El excandidato presidencial Juan Manuel Galán adelanta reuniones con más de 500 militantes del partido por Zoom para escucharlos e ir determinando cómo procederán a respaldar a un candidato.

SEMANA conoció que la idea de las directivas es proponer una conversación con Petro y Hernández para buscar consensos y tomar una decisión que debe elegirse antes del fin de semana. En la charla pretenden hablar de cinco puntos esenciales que el partido considera para Colombia en el próximo cuatrienio.

El Nuevo Liberalismo no quiere tomar una decisión improvisada ni oportunista porque no busca montarse en una victoria que no les pertenece. Al contrario, quieren fijar una postura de partido.

Sin embargo, mientras toman la decisión, algunas fichas de la casa política se han adelantado y han marcado su propio rumbo. Ocurrió este martes con la reconocida presentadora y periodista Mabel Lara, quien escribió una carta dirigida a Andrés Talero, representante legal del partido, y le anunció que se acogía al llamado de Francia Márquez y respaldará la candidatura presidencial de Petro.

Lara no ha confirmado la fecha y hora de la adhesión a Petro esperando a que las directivas del Nuevo Liberalismo le respondan la misiva. Sin embargo, la postura de la casa Galán, que forma parte del partido, es que la colectividad tomará una decisión oficial y exigirán disciplina de partido.

“Quienes somos parte del Nuevo Liberalismo, acataremos las decisiones que tomen sus instancias de dirección. La disciplina, la responsabilidad política y la coherencia son principios básicos para inspirar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en nuestro proyecto político”, dijo Galán.

Quienes somos parte del @NvLiberalismo, acataremos las decisiones que tomen sus instancias de dirección. La disciplina, la responsabilidad política y la coherencia son principios básicos para inspirar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en nuestro proyecto político. — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) June 1, 2022

Lo que muchos dicen en el Nuevo Liberalismo es que si Mabel Lara, cercana a Juan Manuel Galán, apoya a Gustavo Petro y se anticipó a decidir de manera individual su respaldo es porque no está descartado que la casa política esté considerando el apoyo a Hernández.

Aunque no hay una decisión tomada, hay varios hechos que harían pensar que el partido respalde posiblemente al ingeniero santandereano.

Uno de ellos obedece a que los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán reconocen la lucha política, jurídica y contractual que libró Hernández para recuperar la casa natal de Luis Carlos Galán cuando él fue alcalde de Bucaramanga.

El hoy candidato presidencial fue clave en la compra del predio y el hoy alcalde Juan Carlos Cárdenas destinó 1.019 millones en la restauración de la casa ubicada en la calle 36 con carrera 25, de la capital santandereana.

Además, Hernández ha sido insistente en distintas entrevistas en su profundo respeto y admiración con Luis Carlos Galán Sarmiento. De hecho, en los debates presidenciales, en los que el santandereano se encontraba con Juan Manuel Galán, siempre primó el respeto y la cordialidad. Recientemente, en una entrevista en Blu Radio, el candidato presidencial se refirió a los hermanos Galán como políticos íntegros.

Mientras tanto, Petro ha sido agresivo con la casa Galán y las directivas del Nuevo Liberalismo. Además aún hay voces de descontento por la campaña sucia que desarrollaron algunos dirigentes del Pacto Histórico en contra de Sergio Fajardo, el candidato que en su momento respaldó al partido.

Adicional a esto, el Nuevo Liberalismo nació en Santander, la tierra de Hernández y además, ese departamento hace rato no tiene un presidente de esa región del país. El último fue Aquileo Parra, quien gobernó entre 1876 y 1878.

Juan Manuel Galán es prudente y prefiere seguir escuchando a las bases del Nuevo Liberalismo antes de comprometerse y fijar un respaldo. De hecho, él tiene claro que es un soldado más en el partido y la casa política en pleno debe decidir.

Aunque Luis Carlos Galán Sarmiento tenía todo para ser presidente, fue asesinado el 18 de agosto de 1989. Ese departamento eligió tres veces senador al excandidato presidencial.

En el Nuevo Liberalismo hay voces como los antiguos militantes del Consejo Nacional de 1988 que quieren que el partido termine respaldando a Gustavo Petro. Entre ellos aparecen Rubén Darío Ramírez, Hugo Velásquez, Guillermo Pérez, Ernesto Rojas Morales, Víctor Reyes, María Cristina Ocampo, entre otros. Pero otro sector le apunta a Rodolfo Hernández. La decisión final se tomará esta semana.