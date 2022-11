“No es un momento de hacer negocio”: Claudia López cuestionó a la ANI por el cobro de peajes a volquetas que sacan los escombros en La Calera

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuestionó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por el cobro de peajes en la vía La Calera - Bogotá, luego de la emergencia que se presentó y debido a que les tocó destinar recursos del Distrito, para que los vehículos que dispusieron puedan trasladar los escombros al municipio aledaño de la capital.

“Dado que desafortunadamente no logramos que la ANI o el concesionario del peaje de La Calera no cobrara, no estamos en un momento de hacer negocio, sino de ayudar en medio de una emergencia. Pero desafortundamente no logramos que el peaje de La Calera no le cobrara a las volquetas de la comunidad y el sistema de emergencias”, aseguró López en el cierre del Puesto de Manod Unificado (PMU).

Declaramos calamidad pública por ola invernal. Eso nos permitirá disponer todo lo necesario. Quedan atendidas las familias afectadas en 3 albergues, PMU emergencias toda la noche y reinstalaré personalmente mañana 6:30am PMU General y 7am todos los equipos retoman su trabajo. pic.twitter.com/LulXEO0q4m — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 14, 2022

La mandataria local agregó que por eso se tuvieron que disponer recursos del Distrito para pagar los peajes de los vehículos que debían transitar al municipio. “Hemos dispuesto la caja menor de Idiger de un millón de pesos para seguirle pagando al peaje para que nos dejen pasar a disponer residuos que estamos disponiendo en La Calera, de lo contrario nos toca ir muy lejos”, afirmó López.

Según explicó la mandataria local, era preferible esa vía a que los vehículos atravesaran toda la capital para llegar hasta el botadero de Doña Juana o a Fontibón. “Preferimos usar el millón de pesos que tenemos en caja menor de Idiger para pagar el peaje y que nuestras volquetas puedan ir a disponer a La Calera”, afirmó la mandataria de la capital”, dijo.

La alcaldesa recalcó que hace este llamado no solo por los vehículos del Distrito, sino que quienes pasan por allí son personas que atenderán la emergencia o que necesariamente necesitan transitar.

“Los únicos carros que están pasando son los de atención de emergencias, son volquetas de la comunidad o camiones o maquinaria del sistema de atención de emergencias de Cundinamarca, La Calera, Bogotá y la Nación. No es momento de hacer negocio”, reiteró López.

La mandataria reconoció que el pedido lo hizo desde temprano, pero que, como no se presentó ese hecho, tuvieron que sacar esos recursos.

Según López, al terminar el PMU de hoy en el lugar, se encontraban 29 volquetas, 4 retroexcavadoras, 4 pajaritas, 13 minicargadoras, 1 grúa, 4 planchones, 3 camabajas y 18 cuadrillas del Distrito realizando las labores que se requieren en ese lugar.

Igualmente, confirmó que en la noche se quedará un equipo trabajando, entre los que estarán personal del Idiger, de Bomberos Bogotá, la Unidad de Mantenimiento Vial y la Policía Metropolitana, las cuales harán presencia en ocho puntos, especialmente los cinco más críticos.

La alcaldesa aseguró que pueden presentarse otras lloviznas en la noche de este domingo y que se dispondrán algunos equipos básicos para seguir atendiendo la emergencia las 24 horas del día.

Asimismo, anunció que volverá a las 6 de la mañana de este lunes para instalar el PMU en La Calera. “Y a las 7 de la mañana retoman turno todos los equipos que están disponibles para atender la emergencia en La Calera”, dijo López.

Aclaró que, aunque por la seguridad en horas de la noche no se podrá continuar con el talado de árboles ni la remoción de escombros, continuarán con algunas labores de mitigación y prevención para las lloviznas que se puedan presentar en la noche de este domingo.

La alcaldesa afirmó que, hasta el momento, tienen reporte oficial de dos personas fallecidas. Una mujer motociclista y una persona que estaba desaparecida. Asimismo, otro ciudadano aún no ha sido hallado.

Para la comunidad hay tres albergues disponibles, para las familias que lo han solicitado. Allí cuentan con elementos como colchonetas, frazadas y equipos de aseo, además de comida caliente, para unas 46 familias afectadas que solicitaron ese apoyo al Distrito. La mandataria decretó la calamidad pública para destinar los recursos necesarios para atender estas emergencias.