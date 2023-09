No hay contrato vigente para monitoreo de brazaletes del Inpec, ¿está en riesgo la vigilancia de más de 5.500 condenados?

SEMANA conoció que la Contraloría General de la República se ha opuesto en varias oportunidades a que la Uspec siga celebrando estos contratos de manera directa y bajo argumentos como el de no contar con tiempo y recursos presupuestales suficientes para estructurar un proceso de licitación pública.

“No puede dejarse de lado el comportamiento reiterado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que desde el momento que declaró la primera urgencia manifiesta, esto es en el año 2019, argumenta que no contar con el presupuesto, ni con el tiempo suficiente para la planeación de un proceso contractual con garantías de pluralidad de oferentes y selección objetiva, y por contrario, sigue insistiendo en el uso de esta figura como mecanismo para acudir a la contratación directa”, dice una resolución de la Contraloría de enero de este año, en la que se oponen a la última urgencia manifiesta declarada por la Uspec.

La Contraloría señala en la resolución que aún conociendo la fecha de terminación de los contratos, la Uspec no hizo nada para adelantar previamente un proceso licitatorio.

“Los antecedentes de la declaratoria de urgencia manifiesta plasmados en la Resolución No. 000588 del 1 de noviembre de 2022, dejan entre ver el sosiego de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios- USPEC, al no materializar una actuación contractual, en la que prime la planeación que permita la estructuración del proceso de selección para contratar el servicio, pues como lo decanta el acto administrativo, el contrato de vigilancia fenecía en el mes de octubre de 2022, situación que evidentemente era conocida por la Uspec; no obstante, sólo ante el inminente riesgo adoptó una determinación de carácter contractual, de cara a evitar la suspensión del servicio”, dice el documento.