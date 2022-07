No más apoyo militar internacional para Colombia pide la Comisión de la Verdad

Carlos Marín Beristain y Alejandro Valencia, fueron los comisionados encargados de socializar el informe final de la Comisión de la Verdad ante el parlamento europeo. Luego de que fuera presentado en Colombia, la delegación ahora desempeña una campaña para que el mundo conozca de primera mano lo concluido en el extenso documento.

Pero una declaración que hizo Beristain ante los eurodiputados llamó la atención de la comunidad internacional, teniendo en cuenta que Colombia todavía continua luchando contra grupos ilegales dentro de su territorio. “Le hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia, solo ayuda para la paz y no para fomentar la guerra, pues eso no es lo que Colombia necesita”, dijo el comisionado de origen español.

Aunque el conflicto interno con las Farc terminó con el acuerdo de paz, el país sigue viviendo el flagelo del narcotráfico y la lucha contra grupos ilegales, razón por la cual sigue recibiendo ayuda por parte de países con gran poder militar y armamentista. “Recomendamos medidas para contribuir a la paz territorial, la paz se debe hacer en y desde los territorios. Esto es fundamental para las regiones. Un último paquete de recomendaciones es implementar medidas para lograr una cultura para vivir en paz, dirigidas a la educación”, agregó Berinstain.

“Le hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia, solo ayuda para la paz y no para fomentar la guerra, pues eso no es lo que Colombia necesita”: Carlos Martín Beristain, comisionado #HayFuturoSiHayVerdad pic.twitter.com/GoUimdWigB — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) June 30, 2022

Varias de las declaraciones y conclusiones que se plantean en el informe final de la Comisión de la Verdad no han caído bien entre el ámbito político y de la opinión pública. El presidente, Iván Duque, habría lanzado una fuerte pulla a la Comisión, sin mencionarla directamente, por la propuesta que lanzó esa entidad sobre modificar la manera en que se elige al fiscal general de la nación. El mandatario colombiano indicó que Colombia no se puede convertir en “republiqueta tropical”.

En ese sentido, el mandatario colombiano fue más allá e indicó que las instituciones en Colombia no son del bolsillo de nadie e indicó que a lo largo de los años el Estado y lo que lo rodea se ha fortalecido. “Estos logros colectivos no serían posibles si no entendiéramos la institucionalidad que se ha formado en Colombia y por eso es importante decir que las instituciones son hijas de la Constitución y tienen ejes”, indicó Duque en el evento en donde se conmemoraron 30 años de la Fiscalía.

Y manifestó: “Cualquier intento de manipulación de las mismas es una sustitución de la Constitución, aquí se han ganado las instituciones y el respeto del pueblo colombiano con sangre, con sudor, con lágrimas y con esfuerzo”. También dejó claro el mandatario: “Pero es además un asunto de reconocer que las instituciones de nuestro país no son del bolsillo de nadie y mucho menos vamos a permitir que a nuestro país se le pretenda dar tratamiento de republiqueta tropical, donde quieren venir otros a sustituir lo que le corresponde a las cortes, a la Fiscalía y a cualquier otra institucionalidad”.

Sin embargo, horas después, recibió el informe por parte del presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, y allí tuvo un tono más conciliador. “Tuvimos con el padre Francisco de Roux una conversación muy agradable, sensata, institucional y productiva, hemos recibido el informe para el esclarecimiento de la verdad, sabemos que ha sido un trabajo de muchos años y el respaldo presupuestal del Gobierno nacional; de hecho, apoyamos la prórroga de la Comisión de la Verdad”, sostuvo el presidente Duque.