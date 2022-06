Duros señalamientos de Francisco Santos al Informe Final de la Comisión de la Verdad

El exvicepresidente de Colombia afirmó que el informe no lo representa y lanzó otras pullas.

A las 11:00 a. m. de este martes, desde el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, se presentaron los resultados del informe de la Comisión de la Verdad. Una recopilación de relatos, experiencias y testimonios en los que, de acuerdo con el comisionado, se trata de un paso clave hacia la construcción de paz en una Colombia que se ha visto marcada por el conflicto armado.

Llegar a este punto representa un camino que ha sido largo e inició con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano, encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Farc en 2016.

Tuvieron que pasar más de tres años para que se compartieran los hallazgos. De hecho, debido a la pandemia, el proceso tuvo una extensión de tiempo, pero este martes se dio a conocer el documento final; resultado de más 23.000 horas de investigación, 14.000 entrevistas, 1.100 informes y otras evidencias. En resumidas cuentas, la Comisión analizó el conflicto colombiano entre 1958 hasta 2016, en menos de cuatro años.

El documento, que contiene dolorosas revelaciones sobre la degradación a la que se llegó en medio de la guerra en Colombia, acumula en 11 capítulos los procesos de reconciliación que se llevaron a cabo y en donde campesinos, comunidades afro e indígenas, población LGBTIQ, empresarios, profesores, comerciantes, personas exiliadas, exguerrilleros, exparamilitares, exnarcotraficantes, miembros de la fuerza pública, académicos, exvicepresidentes, periodistas, artistas o “cualquier actor que se acercó a dar su versión de manera voluntaria” están presentes.

En ese orden de ideas, Francisco Santos, expresidente de Colombia en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de sus redes sociales manifestó no estar de acuerdo con el Informe Final.

Santos manifestó que “la comisión de la verdad no me representa. Y su informe mucho menos”. Además, aseguró que el informe no tuvo en cuenta la narrativa tradicional del conflicto.

Finalmente, Pacho Santos indicó que el informe es “otro elemento de esta paz que divide al país. Flaco favor le hacen a Colombia y a la democracia”.

Francisco Santos le envió una carta a Gustavo Petro

El exvicepresidente le escribió una carta al líder del Pacto Histórico en la que aborda su percepción en torno a la decisión de los colombianos. El artículo, publicado en la sección de opinión de Infobae, empieza con una rememoración de santos: «Mi mamá tenía un dicho, “obras son amores y no buenas razones”. Y mi viejo tenía otro: “los países no se acaban».

“Usted llega a gobernar un país dividido como pocas veces había sucedido en nuestra historia. Tal vez en la violencia de los 50. O irónicamente la elección del año 70 que dio origen al M-19. Además, con un odio feroz que solo necesita una chispa para incendiar a Colombia. Se siente la tensión, el miedo. Las redes sociales, esa cloaca que da resonancia a lo peor del ser humano, solo incrementa ese sentimiento que está expandido por toda la nación”, escribió Francisco Santos.

“La verdad me llenó de ilusión ver las celebraciones por su victoria. Pacíficas, tranquilas. Llenas de esperanza. Y el resultado del domingo pasado demuestra la madurez de una democracia que usted quiso destruir desde las armas y hoy lo coloca en la Presidencia. Semejante acto de generosidad es difícil de comprender para cualquiera, pero debe igualmente llenar de humildad ante tamaña responsabilidad”, indicó.

De manera conjunta, hace énfasis en que su disputa con el ahora Presidente electo ha sido álgida: “Sé que hemos estado enfrentados ferozmente durante más de dos décadas. Pero este momento es el de ayudar a construir un puente donde nos podamos encontrar. Sin dejar de lado nuestras diferencias o los principios que cada uno pregona. Pero sí pensando en el país de nuestros hijos y nuestros nietos. Este estado de cosas, solo puede llevarnos a un abismo del cual será difícil salir”, indicó.

Y agregó que lo apoyará en momentos que podrían ser difíciles: “Tomar decisiones impopulares va a ser fundamental en este camino. Cuente conmigo para apoyarlo en esos momentos de soledad cuando haga lo correcto y no lo popular. No olvide que Churchill fue derrotado unos pocos meses después del fin de la Segunda Guerra, pero hoy tiene su sitio en la historia”.

De este modo, el expresidente Santos terminó la carta escribiendo: “Y volviendo a mis padres. Los países sí se acaban. Mi viejo estaba equivocado. Venezuela es el ejemplo más claro de destrucción colectiva en la historia del continente. Y el país más rico en recursos naturales de la región. Y esperaré a ver los hechos para poder acompañarlo de lejos sin pedir nada a cambio en este viaje que inicia el siete de agosto, porque un hecho claro y contundente vale más que mil palabras”, concluyó.