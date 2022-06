“Llega a gobernar un país dividido como pocas veces en la historia”: Francisco Santos a Petro

El exvicepresidente de Colombia Francisco Santos, quien desde que el economista Gustavo Petro ganó las recientes elecciones presidenciales ha estado dando a conocer sus puntos de vista, le escribió una carta al líder del Pacto Histórico en la que aborda su percepción en torno a la decisión de los colombianos.

El artículo, publicado en la sección de opinión de Infobae, empieza con una rememoración de santos: «Mi mamá tenía un dicho, “obras son amores y no buenas razones”. Y mi viejo tenía otro: “los países no se acaban».

Es así como el también periodista le escribe a Gustavo Petro diciendo que le quiere hablar sobre lo que significan para él las enseñanzas de sus padres, además de lo que quieren decir para los próximos años en los que el político tendrá el máximo cargo de la nación de 2022 a 2026.

“Usted llega a gobernar un país dividido como pocas veces había sucedido en nuestra historia. Tal vez en la violencia de los 50. O irónicamente la elección del año 70 que dio origen al M-19. Además, con un odio feroz que solo necesita una chispa para incendiar a Colombia. Se siente la tensión, el miedo. Las redes sociales, esa cloaca que da resonancia a lo peor del ser humano, solo incrementa ese sentimiento que está expandido por toda la nación”, escribió Francisco Santos.

El candidato del Pacto Histórico obtuvo la victoria con más de 11 millones de votos, pero su contrincante, el ingeniero Rodolfo Hernández, estuvo muy cerca al obtener más de 10 millones y medio de sufragios. Así , casi la mitad de los colombianos no estaba de acuerdo en los comicios con el plan de “cambio” del economista.

En cuanto a las redes sociales, ha habido publicaciones de todo tipo en las que los ataques por parte de petristas u otros usuarios son notorios. Además, hay quienes sienten temor de lo que podría pasar en la economía, educación, alimentación y, en general, los temas centrales que le competen al gobierno.

Sin embargo, el sentimiento de alegría también fue notorio luego de que Petro y Francia Márquez resultaron siendo los ganadores, por lo que Santos reconoció el triunfo, pero hace un llamado a mantener la humildad.

“La verdad me llenó de ilusión ver las celebraciones por su victoria. Pacíficas, tranquilas. Llenas de esperanza. Y el resultado del domingo pasado demuestra la madurez de una democracia que usted quiso destruir desde las armas y hoy lo coloca en la Presidencia. Semejante acto de generosidad es difícil de comprender para cualquiera, pero debe igualmente llenar de humildad ante tamaña responsabilidad”, escribió Santos.

“Sé las expectativas que hay a su alrededor y las presiones a las que lo van a someter para mover agendas propias por un lado o saciar sed de venganza por otro. Pero el presidente es usted. Y usted nos representa a 50 millones de colombianos. A todos. Y ese debe ser su primer papel, gobernar para todos los colombianos”, se lee en la carta.

El plan de gobierno que ha manifestado la campaña del economista es el de unir sectores, pretendiendo crear un “Acuerdo Nacional” en el que a través del diálogo se tomen decisiones.

No obstante, hay quienes no comparten los ideales del economista y el estatuto de la oposición entra a jugar un papel fundamental en la construcción política de Colombia.

El exvicepresidente Santos sabe que no es fácil asumir la Presidencia: “Lo primero es recoger la vocería de los temas críticos. Hay muchos por ahí hablando y haciendo propuestas que solo atemorizan y crean más desazón. Recuperar la esperanza, o por lo menos la tranquilidad, de esa mitad de colombianos que hoy no la sienten debe ser tarea del hoy. Y tarea suya, pues un gobernante incluyente debe trabajar especialmente para quienes no creen en él, así muchas veces se sienta esa exasperación, esa dificultad de comunicar y hasta ese resentimiento”.

De manera conjunta, hace énfasis en que su disputa con el ahora Presidente electo ha sido álgida: “Sé que hemos estado enfrentados ferozmente durante más de dos décadas. Pero este momento es el de ayudar a construir un puente donde nos podamos encontrar. Sin dejar de lado nuestras diferencias o los principios que cada uno pregona. Pero sí pensando en el país de nuestros hijos y nuestros nietos. Este estado de cosas, solo puede llevarnos a un abismo del cual será difícil salir”, publicó Infobae.

Francisco Santos ha estado, en varias ocasiones, en SEMANA y en una de las intervenciones dijo que Petro “probó de su propia medicina”, teniendo en cuenta la fuerza que tomó Rodolfo Hernández, quien se convirtió en un fenómeno político antes de los comicios de la segunda vuelta presidencial.

Pero los resultados fueron otros y la democracia es la que da los números, así que, aunque el periodista no votó por Petro, espera que sus acciones sean prósperas, pero habiendo de por medio posibles críticas.

“Yo como millones de los que no votamos por usted queremos que le vaya bien. Si a usted le va mal a todos nos va mal. Eso no quiere decir que no critiquemos, y con toda la fuerza posible, cuando se abuse del poder, se limiten libertades o se propongan ideas insostenibles. Como tampoco que apoyemos lo que creemos sea necesario, sea bueno para el país y sea sostenible en el tiempo. Así lo hice con su idea del tranvía por la séptima que es una lástima no se haya vuelto realidad”, anotó.

Además, escribió que lo apoyará en momentos que podrían ser difíciles: “Tomar decisiones impopulares va a ser fundamental en este camino. Cuente conmigo para apoyarlo en esos momentos de soledad cuando haga lo correcto y no lo popular. No olvide que Churchill fue derrotado unos pocos meses después del fin de la Segunda Guerra, pero hoy tiene su sitio en la historia”. Winston Churchill fue primer ministro británico y ganador del Premio Nobel de Literatura.

Gustavo Petro entra a ser el primer político izquierdista que ocupa el cargo de la Presidencia de la República. “La izquierda colombiana tiene en usted el primer ejemplo de éxito. Sin armas. Sin violencia. Pero ese camino tiene hoy dos aristas. La del totalitarismo de Chávez, Maduro, Ortega, Castro que ya tiene escrita su historia de indignidad, de saqueo, de corrupción, de nepotismo, de violaciones masivas de derechos humanos. O la de la izquierda socialdemócrata de Lagos, de Bachelet y de mi personaje favorito de la izquierda continental el gran Pepe Mujica. Que construyeron sobre lo construido, que dejaron caminos de progreso y libertad y que abrieron el paso a otras izquierdas siempre comprometidas con la democracia y la libertad”, detalló Santos.

Es necesario precisar que en su discurso de la victoria electoral, Petro enfatizó en unir las Américas; de hecho, el país vecino Venezuela fue mencionado en el parlamento para establecer acuerdos.

De este modo, el expresidente Santos terminó la carta escribiendo: “Y volviendo a mis padres. Los países sí se acaban. Mi viejo estaba equivocado. Venezuela es el ejemplo más claro de destrucción colectiva en la historia del continente. Y el país más rico en recursos naturales de la región. Y esperaré a ver los hechos para poder acompañarlo de lejos sin pedir nada a cambio en este viaje que inicia el siete de agosto, porque un hecho claro y contundente vale más que mil palabras”, concluyó.