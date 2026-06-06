Están desesperados y cambian de libreto

¿Será que el jefe de campaña de Iván Cepeda, Gustavo Petro, nos cree pendejos? ¿Piensan que vamos a olvidar lo que pasó en Venezuela, en Bolivia o en Ecuador, donde los cambios constitucionales fueron el epicentro de una transformación política para acabar con una separación de poderes y el fortalecimiento de una dictadura? ¿Creen que vamos a olvidar la foto donde sale Petro con Claudia López y con Antanas Mockus

mostrando un decálogo que iba a guiar sus acciones políticas, donde el punto número dos es el respeto a la Constitución, algo que obviamente no cumplió?

El desespero en la campaña de Iván Cepeda es claro, y por eso creen que los colombianos somos idiotas sin memoria. Sin embargo, esta acción es un síntoma del comienzo de otros hechos mucho más graves para evitar perder las elecciones dentro de dos semanas. Obviamente, la otra parte del libreto se mantiene: profundizar el odio y mentir hasta la saciedad para generar pánico. Por eso debemos prepararnos para lo peor.

No podemos olvidar los informes de inteligencia que ya hablan con nombre propio de los hackers que tienen listos para sabotear el sistema electoral si ven que están perdiendo las elecciones. Ya vemos por su parte que ese informe de inteligencia, que plantea lo que tienen preparado en materia de movilización violenta para asustar y para no permitir una transferencia de poder, ya se está dando en las calles de Bogotá. Apenas están preparando lo que tienen listo para incendiar el país con el visto bueno del Gobierno.

Un ejemplo perfecto de esta maquinaria es lo ocurrido con la reconocida actriz petrista Margarita Rosa de Francisco. Ella difundió la advertencia de que habría listas de personas destinadas a ser eliminadas si Abelardo de la Espriella ganaba la Presidencia. Cuando la periodista, activista de derechos humanos y expetrista Mar Candela hizo público ese mensaje, Margarita Rosa le pidió que lo borrara. ¿Por qué? Sencillamente porque todo es falso, forma parte de un libreto de miedo que llevan años utilizando.

La decisión de aplazar la constituyente, porque la verdad esto es apenas una estrategia electoral, tiene un objetivo concreto: traer los votos de Fajardo, de Claudia López y de Juan Daniel Oviedo. No les va a funcionar porque esos son votos de ciudadanos bien informados y que tienen claro cómo Petro y Cepeda mienten y dicen cualquier cosa para hacerse elegir.

Lo que sí necesita Abelardo para cada vez sumar más votos es que Petro, en su desespero, siga en campaña. Cada vez que abre la boca se equivoca y le suma a Abelardo. ¡Por favor, Gustavo, sigue en campaña, te necesitamos!

En esta primera semana de la segunda vuelta también han pasado otras cosas muy interesantes. La primera es el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella. Claro, la izquierda con su impoluto vocero, Ernesto Samper, el hombre financiado por el narcotráfico en su campaña presidencial, denuncia esa injerencia del imperialismo yankee. Claro, no dicen nada cuando Cuba interviene en Venezuela. O se quedan callados cuando Irán hizo lo mismo y los rusos combatieron al lado de las fuerzas militares venezolanas hace apenas unos años en la frontera con Colombia. Así son, tienen un estándar para lo que los beneficia y, obviamente, otro para lo que los afecta.

El anuncio de Trump es un mensaje muy positivo para la inversión de Estados Unidos y empresas americanas en Colombia si gana De la Espriella. Claro, a la izquierda eso le sabe a lo que sabemos, pues detestan la inversión extranjera y detestan la inversión privada. Lo que sí es importante, además de lo anterior, es que Estados Unidos, que tiene toda la información de los hackers y de quienes quieren intervenir ilegalmente en esta campaña, ya anunció como primera medida que quienes lo hagan en la segunda vuelta van a perder ellos y sus familias las visas a Estados Unidos. Sin embargo, este anuncio no para ahí. Tienen en la mira a muchos de los empresarios que van a financiar ilegalmente la compra de votos y tanto sus empresas como las entidades que se presten para ello van a acabar en la Lista Ofac. ¿Te quedó claro Euclides? Este mensaje y esta advertencia son para ellos, pues están jugando su futuro financiero y quizás algo más complejo sobre lo que prefiero no ahondar.

No puedo terminar este escrito sin un par de mensajes para la campaña de Abelardo. Cuidado con la soberbia en esta segunda vuelta. Cada voto cuenta y no hay que maltratar a nadie que pueda acabar apoyando la causa. Hay maneras de hacer las cosas y que otros se encarguen de manejar temas difíciles. Maltratar al Partido Liberal era innecesario. Segundo, cuidado con la seguridad y no solo atentados con armas largas o con explosivos. No pueden olvidar que la DNI envió a Rusia, país experto en envenenar enemigos, a seis funcionarios que nadie conoce, a entrenarse allí. Cuidado con la comida. Cuidado con todo. Para Rusia, Cepeda y Petro son aliados fundamentales en su batalla geoestratégica y ya sabemos cómo opera Putin.

Quedan dos semanas y la pregunta es: ¿quieres una democracia imperfecta con Abelardo de la Espriella o una dictadura perfecta con Iván Cepeda? Tú decides.