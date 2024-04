“No más minas”, la súplica que hacen las víctimas de estos artefactos explosivos en Colombia

El Ejército Nacional de Colombia le confirmó a SEMANA que viene trabajando en coordinación con entidades gubernamentales y no gubernamentales para prevenir que los soldados como la población civil sigan siendo víctimas del flagelo que representan las minas antipersonales.

Según relata el suboficial, horas antes de pisar la mina antipersonal, ese miércoles fatídico, hizo lo siguiente: “Llamé a mi mamá para decirle que todo estaba bien. Ella me dijo: mijo, yo siempre escucho que para esa zona hay combates y heridos por minas. Le respondí que tenía razón, pero que yo estaba bien. Cuando pisé la mina, lo primero que pasó por mi mente fue que mi vida se había acabado . Sentía que mi vida se iba lentamente. Pensaba en el dolor que iban a sentir mi mamá y mi papá por lo que me había ocurrido”, relata aún con dolor.

Él relata que siempre soñó con ser uno de los mejores soldados de su Ejército, “pero ese sueño murió cuando perdí mi pie. Después del arduo proceso de rehabilitación, que no fue nada fácil, comencé mi nueva vida, y hoy soy un deportista de alto rendimiento, practicando atletismo y representando al departamento del Magdalena”, dijo.

Abréu Orozco, junto a otros militares afectados por artefactos explosivos, solo desea no seguir escuchando o viendo noticias negativas sobre víctimas de minas en el territorio nacional. “Hoy, el único pedido que hacemos los que hemos sido víctimas de este flagelo es que no se instalen más minas antipersonales en los campos de Colombia, ya que estas no discriminan objetivos y cada día afectan a más colombianos, especialmente a los niños”.