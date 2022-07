“No nos reten”: ¿se inspiró Gustavo Petro en Hugo Chávez? Vea por qué surge la duda

Este martes 12 de julio, el presidente electo Gustavo Petro escribió un polémico y desafiante trino, en torno a la presencia de su Gobierno en las instancias de dirección –tanto en la presidencia como en la junta directiva– de Ecopetrol.

“No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias”, indicó Petro.

Además, agregó que “el propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo”, aseveró Petro en respuesta a un artículo del diario de La República.

Este artículo plantea el funcionamiento del gobierno corporativo de Ecopetrol y el sistema de pesos y contrapesos para proteger a los accionistas.

Cabe mencionar que en marzo pasado, la Asamblea de Ecopetrol modificó los estatutos y la vigencia de la junta directiva pasó de dos años a cuatro años. Además, ya no están miembros del gobierno, como el ministro de Hacienda o el de Minas y Energía.

En ese sentido, la actual administración de Ecopetrol se mantendría durante gran parte de la gestión del presidente Petro.

Sin embargo, el trino del presidente electo Gustavo Petro fue criticado y trajo a coalición un video del expresidente Hugo Chávez, donde también pide que no lo “reten”.

“Ahora, Mendoza, no me rete Mendoza; usted tendrá mucha plata, pero yo estoy aquí electo, por la mayoría de los venezolanos”, indicó en su momento Chávez.

Gustavo Petro: “No nos reten, el voto popular es mandato.



Hugo Chávez: “No me rete, yo estoy aquí electo por la mayoría de los venezolanos” pic.twitter.com/dLNptq4HvE — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) July 12, 2022

Asimismo, esta declaración desató una ola de críticas en diferentes sectores políticos, como por ejemplo Andrés Forero, representante del Centro Democrático.

“El presidente electo parece estar empecinado en seguir contribuyendo a que Ecopetrol siga desplomándose y a que el dólar siga disparándose. Preocupa que Ecopetrol tenga el mismo destino de PDVSA con Chávez”, manifestó Forero.

De igual forma, estas declaraciones han generado temor en algunos sectores, debido a la respuesta que puedan tener los mercados frente lo dicho por el nuevo jefe de Estado.

Incluso, hay quienes comparan este pronunciamiento de Petro con lo que han hecho algunos “dictadores en Latinoamérica”.

“Advierto que la decisión de la junta directiva de Ecopetrol genera desconfianza y extralimita su competencia, así como la respuesta de Gustavo Petro en tono de amenaza, similar al que utilizan dictadores en Latinoamérica. El temor en un sector estratégico de la economía aumenta”, expresó el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.

Por su parte, el senador electo Iván Luna invitó a Petro a continuar “por la ruta del consenso”.

“Señor presidente Gustavo Petro, continúe por la ruta del consenso, no de las amenazas. Ahora, si el gobierno corporativo de Ecopetrol no le gusta, cámbielo por vía institucional, no a punta de Twitter. Lo único que hace es generar más incertidumbre en el mercado afectando la economía”, indicó Luna.

Delegado por Joe Biden se reunirá con Gustavo Petro

Antes del 7 de agosto, cuando Gustavo Petro asuma como nuevo presidente de Colombia, una delegación del gobierno de Joe Biden sostendrá una reunión con el nuevo mandatario.

Así lo confirmó este martes Juan González, director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Según informó González, es que el gobierno Biden y el de Petro hablen de puntos clave como la cooperación económica, el cambio climático y la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc, un tema que inquieta al Gobierno norteamericano.

Además, señaló que el Gobierno de Estados Unidos estará presente el 7 de agosto cuando se realicen los actos protocolarios de la posesión. No necesariamente estará Joe Biden, pero sí un alto funcionario de la Casa Blanca.

Finalmente, el anuncio de la presencia del Gobierno del país norteamericano en Colombia antes de la posesión de Petro, se dio a conocer minutos después de que se designara a Luis Gilberto Murillo como embajador de Colombia ante los Estados Unidos.