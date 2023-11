Secuestraron a Fabián Arias, un joven padre de 2 pequeños; Danilo Rueda dice que lo tiene el ELN, pero esa guerrilla no responde: esta es su historia

Sin embargo, ese no es el mismo panorama con el que cuentan otras personas que, lamentablemente, han sido víctimas de este tipo de acciones perpetradas por este grupo armado ilegal. Tal es el caso de Fabián Camilo Arias Castilla, un administrador de empresas de 34 años de edad y padre de dos hijos, quien fue secuestrado hace más de 41 días y de quien, hasta el momento, su familia desconoce el paradero.

Cinismo: delegado de paz del ELN asegura que no tienen más secuestrados en su poder, “lo que hacemos lo asumimos”

Contexto: Cinismo: delegado de paz del ELN asegura que no tienen más secuestrados en su poder, “lo que hacemos lo asumimos”

Tras esto, empezó el desconsuelo y la angustia para la familia, que no tenía claridad de qué estaba pasando. Inmediatamente avisaron a la Policía, que comenzó las investigaciones. “Como fue tan traumático todo, uno simplemente está desconsolado”, dice.

El ELN estaría detrás del secuestro

Más allá de tal información, no se les ha indicado con exactitud qué acciones se adelantan para la liberación del administrador de empresas, una situación muy diferente a lo ocurrido con el papá de Luis Díaz.

Ya han pasado más de 40 días y hasta el momento desconocen el paradero y el estado en el que se encuentre Fabián. Los secuestradores no se han comunicado.

Antonio García dice que ELN seguirá secuestrando, le pide al Gobierno Petro una financiación y que no “se hagan ilusiones” porque no cederán a “chantajes”

Contexto: Antonio García dice que ELN seguirá secuestrando, le pide al Gobierno Petro una financiación y que no “se hagan ilusiones” porque no cederán a “chantajes”

Le pide al Gobierno abordar el secuestro

“Así como se dio satisfactoriamente la liberación del papá de Luis Díaz, que ya está en el seno de su hogar, así mismo nos ayuden a nosotros, porque son muchas familias las que están pasando por este duro flagelo, por esta incertidumbre de no saber nada de sus seres queridos. Que por favor el Gobierno, el presidente y la ONU nos ayuden para que Fabián sea liberado”, expresa.

“Fabián es un buen hombre, tiene una bebé de cuatro meses. Es increíble que se le arrebate a un ser humano la libertad, que se le arrebaten los primeros años de crianza de su hija. Ya es mucho tiempo, nos sentimos desesperados, en una angustia constante no saber nada de él”, agrega.

“Necesitamos que él regrese sano y salvo”, le dice a Antonio García

“No se puede seguir haciendo ningún acuerdo de paz cuando todavía hay secuestrados; no son ningunos retenidos, son secuestrados, y los están alejando del seno de su hogar”, asevera.

“Así como con el papá de Luis Díaz, merecemos que muevan cielo y tierra por Fabián”

El empresario afirma que su hijo es alguien de bien, que no le hace mal a nadie y, por lo mismo, recalca que el secuestro es ”netamente extorsivo”. En diálogo con SEMANA , el hombre reveló que en enero de este año recibió extorsiones del ELN, grupo que supuestamente seguía a su otro hijo y le pedía que se reuniera con ellos.

“Estoy dolido porque mi hijo ya tiene 41 días y nada, no mueven ni les exigen a los grupos armados. Si ellos quieren de verdad la paz, deben empezar por entregar a los secuestrados o agilizar el proceso de liberación”, comenta.

“Les deben exigir la liberación de los secuestrados y que en la mesa se acuerde un cese al secuestro, este atroz delito que acaba con un ser humano y acaba con la familia entera. Le exigimos al Gobierno que se pare el secuestro. Por favor, somos seres humanos, no nos sacrifiquen por no ser un ídolo, por no ser una figura pública. Exigimos el mismo derecho para todos”, enfatiza.