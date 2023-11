Terminó la pesadilla: esta es la historia secreta del secuestro y la liberación de Luis Manuel Díaz, el papá de Lucho Díaz

La incertidumbre era mayor tras el comunicado que había publicado el ELN en el que anunciaba su liberación, pero no sucedió de manera inmediata. Con el paso de los días, la angustia iba creciendo ante la pregunta de si al papá de Lucho le había pasado algo en cautiverio y por eso no lo entregaban.

Sus allegados no veían el momento para abrazarlo fuertemente y no volver a dejarlo ir. El helicóptero desapareció del radar público y se internó en la manigua de la serranía del Perijá, donde hizo contacto con los guerrilleros. En tierra, el saludo fue corto y de cortesía con los sujetos armados y encapuchados. El fin de la misión era recibir al secuestrado, sacarlo de la maraña y llevarlo hacia Valledupar.

Pesadilla en la selva

“No sabía dónde andaba, me hicieron caminar mucho, me sentía presionado por las caminatas”, dijo en medio del llanto el Profe Mane. Estando en esas difíciles condiciones, recibió la noticia de que iba a ser liberado. Nuevamente, le dijeron que tenían que iniciar una larga caminata para llegar al punto de la extracción. Con los pies maltratados y una rodilla golpeada, el Profe sacó fuerzas de donde no tenía para iniciar el camino a la libertad.

“Aunque había que hacer una caminata larga, me motivó y me sentí feliz cuando me dijeron que me iban a liberar. Sentí alegría cuando vi a la comisión (humanitaria), lloré mucho para desahogarme y me sentí muy feliz cuando llegué a Valledupar, no detuvimos el llanto de emoción con mi familia”, dijo.