“No podía negar posibilidades de liberar a secuestrados”: Uribe sobre Piedad Córdoba

Piedad Córdoba está en el ojo del huracán. Después de varios años de señalamientos en su contra, Andrés Vásquez, antiguo asesor de la exsenadora, aseguró que ella pidió que Íngrid Betancourt y otras personas secuestradas por las FARC duraran más tiempo en cautiverio, de manera tal que ella ganara más beneficios en términos políticos.

Por eso, en medio de todos los señalamientos y las posturas de quienes estuvieron secuestrados por las FARC, el expresidente Álvaro Uribe explicó que en ese momento aceptó la mediación de Córdoba por el dolor que sentía por los secuestrados que llevaban años en poder de la entonces guerrilla.

“La verdad es que yo pensé muy bien que no podía negar posibilidad de liberar a los secuestrados, porque me dolían sus familias y me dolía pensar en ellos. Yo vengo de una familia que ha sufrido mucho todas las violencias”, dijo Uribe.

En una rueda de prensa, el exmandatario contó que su prioridad siempre fueron los secuestrados y que todos los días durante sus gobiernos pensó en cómo podían quedar en libertad y que, por eso, no podía rechazar la labor de Piedad Córdoba.

Además, aprovechó para hablar del capítulo de los computadores de Raúl Reyes, donde Córdoba era supuestamente identificada como alias Teodora en el interior de las FARC. “La información que apareció en los computadores de Raúl Reyes no se manipuló. Se llevaron a la policía internacional en París y allí certificaron que no habían sido manipulados”, dijo Uribe.

PIEDAD CÓRDOBA CANDIDATA PRESIDENCIAL BOGOTÁ, NOVIEMBRE 21 DE 2017 FOTO LEÓN DARÍO PELÁEZ / SEMANA - Foto: LEON DARIO PELAEZ

Agregó que la Corte Suprema de Justicia desconoció esos computadores como prueba, argumentando que habían sido recaudados sin los procedimientos legales y que eso le generó gran preocupación, porque no se estaba teniendo en cuenta el lugar donde se encontraron.

“Era un campamento guerrillero y terrorista que controlaba el secuestro de la doctora Íngrid Betancourt y tres norteamericanos, y de muchos colombianos. Nunca entendí por qué la Corte Suprema desestimó la prueba, pero estos hechos van saliendo más temprano que tarde”, explicó.

Sobre todo este episodio de Piedad Córdoba, Íngrid Betancourt dijo en SEMANA que el asesor de la excongresista no tendría motivos para mentir y, por esa razón, ella sí cree que Córdoba era identificada por las FARC como alias Teodora. “Para mí, sí, y hoy más que nunca. Eso lo señaló inteligencia militar en su momento. Tenían las pruebas, habían rastreado, cotejado en su momento información. Creo que decir que cabe alguna duda es casi que infantil. Esto es una realidad”, aseguró. “Aquí no hay sombra de duda”, agregó.

Betancourt pidió que la Corte Suprema de Justicia reviva dichas pesquisas, pues cabe recordar que el Alto Tribunal no investigó los supuestos correos entre alias Raúl Reyes y otros integrantes de las FARC con la persona que ellos llamaban ‘Teodora’. Por vicios de procedimiento que en ese momento encontró la corporación, no se investigó el contenido de los ordenadores de los guerrilleros, pero nunca se desmintió que lo allí contemplado no fuera cierto.

Aparte, recordó Betancourt, cuando ella estaba escribiendo un libro conjunto con el expresidente Juan Manuel Santos, titulado Una conversación pendiente, el exmandatario le hizo saber de alias Teodora y cómo todas las pesquisas apuntaban a que era la misma Piedad Córdoba. En ese momento, dijo, ella quedó sorprendida y no sabía de qué le hablaba. Ahora, con lo dicho por el exasesor, no le queda duda.