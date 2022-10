“No se veía nada extraño”: dueño del hotel de Melgar donde el pequeño Gabriel fue asesinado contó su versión

Hace pocos días, Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, de tan solo cinco años de edad, fue reportado como desaparecido. Sin embargo, la esperanza por encontrarlo se disipó luego de que el mismo padre del menor enviara un devastador mensaje a la madre.

El sujeto envió una fotografía a la madre en la que dio a conocer que el menor había fallecido. Sumado a esto, escribió un incomprensible mensaje: “Ahora sí puede ser feliz”.

Todo comenzó cuando el padre de Gabriel Esteban fue a recogerlo a casa de su madre el pasado sábado 1 de octubre para llevarlo a una reunión familiar en el Parque Simón Bolívar para celebrar amor y amistad; luego de finalizar el encuentro, Gabriel Enrique González Cubillos, el padre de Esteban, dijo que iba a llevar al pequeño a casa de su progenitora, en la localidad de Usme.

Pero sobre las 9:00 p. m., González le escribió a su hermana que no iba a regresar, que no lo esperaran y que buscara algunas cosas que le había dejado en la moto que estaba ubicada en el barrio Castilla, localidad de Kennedy. Por lo que ella procedió como se lo pidió su hermano y allí estaban 8 millones de pesos, además de un papel en el que dejó algunas sugerencias sobre cómo usar sus cosas.

Fabián Vidal, el dueño del ‘Hotel del Rey’, en Melgar (Tolima) -sitio donde el cuerpo del menor fue hallado- contó a la emisora Blu Radio cómo fue la llegada del pequeño Gabriel junto a su padre a las instalaciones. En ese momento, según dijo, no notó nada extraño.

“El señor llega con su hijo sobre las 10:30 p. m. del domingo. No se nota nada raro, el niño venía contento, porque lo trae engañado, se le pide y presenta la documentación, se hace el registro y se va a la habitación que se le asignó. Al día siguiente sale: ‘muy buenos días’, saludó al recepcionista y dijo: ‘Voy por desayuno’, ya vengo. Muy tranquilo y muy sereno’”, narró el duelo del hotel.

Durante el registro, Vidal contó que no vio nada raro. De hecho, le pareció que la relación entre padre e hijo era “amorosa”. Para ese momento, no notó ningún indicio que pudiera alertar sobre la tragedia que estaba próxima a suceder.

“Para nosotros es muy difícil porque no hubo ninguna bulla, no hubo nada extraño, nada anormal en esa noche. Él salió demasiado tranquilo en la mañana. Él no sale con maleta, con nada, vestido con sus zapatos, un jean y una camisa rosada”, señaló Fabián Vidal a la citada emisora.

“Recibimos la información de la desaparición de un menor de cinco años, al parecer en compañía de su padre, en la ciudad de Bogotá. Inmediatamente se activó la ruta de ubicación en los municipios y departamentos circunvecinos. Lamentablemente, hemos encontrado al menor sin vida en una habitación de hotel del municipio de Melgar. Es así que activamos todas las capacidades institucionales para dar con la captura de los presuntos responsables”, expresó el comandante de la Policía de Tolima, Néstor Raúl Cepeda Cifuentes.