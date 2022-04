“No votaría por Petro porque es un mal ser humano”, Piedad Córdoba en 2019

En una entrevista en SEMANA en el año 2019, la actual senadora electa por el Pacto Histórico, el movimiento político de Gustavo Petro, se despachó contra el líder de la Colombia Humana y actual favorito de las encuestas para las elecciones presidenciales de este año, buscando llegar al Palacio de Nariño en su tercer intento como candidato.

La polémica senadora electa en primer lugar, criticó a Petro por una ‘falta de coherencia’ en su actividad política. La controversia surgió luego de las filtraciones de la plataforma WikiLeaks en 2019, en la cuenta que Gustavo Petro había hablado en 2008 con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos contando que tenía sospechas de que dos compañeros suyos de su partido en esa época, el Polo Democrático, tenían relaciones inapropiadas con las FARC.

Los dos congresistas de ese entonces, Wilson Borja y Gloría Inés Ramírez fueron acusados de estar vinculados a la guerrilla de las FARC, pero posteriormente fueron absueltos al no lograrse corroborar ninguna alianza ligada a la ‘Farcpolítica’. Las declaraciones de Petro significaron el masivo rechazo de Piedad Córdoba hacia el ahora líder político que avaló su candidatura.

Piedad Córdoba tachó a Gustavo Petro de ser una mala persona, no ser patriota y no tener coherencia política. - Foto: SEMANA

Córdoba, también aclaró que si bien considera que Petro es un dirigente político de éxito, nunca ha estado de acuerdo con su manera de hacer política, recordando que el mismo Gustavo Petro le pidió a ella que no lo acompañara en su candidatura de 2018 porque mucha gente la seguía vinculando a ella con las FARC.

Para las elecciones de este año, Córdoba aseguró que no votó por Petro, y que además, nunca lo haría, calificándolo de mala persona y que sólo busca figurar. “A él [Gustavo Petro] solo le interesa él. Lo demás es un correlato por embobar un montón de gente, independientemente de que hay gente muy buena alrededor. […] Yo personalmente no voté por él y puedo decir, casi que con seguridad, que él jamás será presidente de Colombia porque uno no puede elegir un mal ser humano”, dijo Córdoba en su momento.

También, en medio de las críticas a Petro, manifestó que su falta de coherencia no era sólo por haber tenido sospechas infundadas hacia sus compañeros en el Polo Democrático, sino por algunas decisiones cuestionables durante su carrera política, como haber votado para que Alejandro Ordóñez hubiera sido elegido procurador de la Nación, algo que ella nunca hubiera hecho de ninguna forma, recordó además, que Ordóñez fue el que hizo que Petro saliera momentáneamente de la Alcaldía de Bogotá.

Piedad Córdoba se ha declarado inocente de todas las acusaciones de sus vínculos con Venezuela y con las FARC. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Si bien Córdoba dijo en su momento que no votaría por él, que jamás sería presidente de Colombia y que no era un patriota, ahora se encuentra activa siendo parte de la campaña de Gustavo Petro y es una de las senadoras electas por la lista del Pacto Histórico, ocupando el privilegiado puesto número ocho en la lista cerrada del movimiento político encabezado por el exalcalde de Bogotá.

La senadora electa atraviesa un escándalo gigante después de que fuera revelada la denuncia que cuenta una supuesta injerencia en liberación de secuestrados de las FARC por parte de Piedad Córdoba como facilitadora de liberaciones, de la cual estaba siendo beneficiada políticamente y decidía junto al grupo subversivo qué personas privadas de la libertad podían salir del cautiverio de la guerrilla. Además, se le acusa de haber hecho negocios junto a Álex Saab, testaferro de Nicolás Maduro.

Ante las denuncias, Petro señaló que los indicios y pruebas contra Piedad Córdoba eran bastante graves y pidió al comité de ética del Pacto Histórico investigar que tan ciertas pueden ser y que tomaran una decisión frente a la curul en el senado. Así mismo, el candidato presidencial confesó que él mismo fue el que pidió el puesto ocho en la lista para Córdoba.