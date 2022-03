Farcpolítica: Ingrid Betancourt, Uribe y otros testimonios que tienen hoy contra las cuerdas a Piedad Córdoba

Varias personas han entregado su versión sobre los posibles nexos o no de Piedad Córdoba con las Farc e incluso Álex Saab. Estos son los escenarios que vienen para la investigación.

Ante la Corte Suprema han comparecido varias personas que han entregado su testimonio en el marco de la investigación por la denominada Farcpolítica. La principal investigada es Piedad Córdoba.

El listado de testigos que ha citado la magistrada Cristina Lombana, en el expediente que se encuentra en la etapa de práctica de pruebas, va desde personas cercanas a Córdoba hasta los congresistas exFarc ―ahora comunes―, que incluso negaron tener pruebas de que la ahora senadora sea la misma “Teodora Bolívar” que mencionan los correos de Raúl Reyes.

Andrés Vásquez, exasesor

Vásquez es, probablemente, una de las personas que conoció los secretos políticos y judiciales más escondidos de Córdoba. Su testimonio fue el detonante de todo el expediente.

Ante la Corte Suprema fue contundente: dijo que Piedad es la misma ‘Teodora Bolívar’, uno de los alias más buscados durante los últimos años por las autoridades colombianas por sus nexos con las antiguas Farc.

Según su versión, Córdoba sería la mujer que se comunicaba directamente con los abatidos Raúl Reyes y Mono Jojoy, además de ser la directa involucrada en el retraso de la liberación de Íngrid Betancourt, secuestrada por las Farc entre 2002 y 2008.

De acuerdo con el exasesor, la exsenadora habría solicitado a las Farc que la hoy precandidata presidencial no fuera liberada sino hasta que dicho acto la beneficiara directamente a ella y al fallecido expresidente de Venezuela, Hugo Chávez.

“Hay diferentes acuerdos entre las tres partes en donde todos se verían beneficiados, entre ellos, que si se entregan los secuestrados a Chávez sube la popularidad y ganaba el referendo que venía en diciembre 7 de ese 2007 y también que catapultaba a Piedad con el tema del proceso de paz para ser presidente”, relató Vásquez.

Hay un revelador detalle que entregó Vásquez y no ha pasado desapercibido. Tiene que ver con la manera como Saab y Córdoba habrían usado empresas para mover las millonarias transacciones sin que fueran detectados por las autoridades: “Cuando uno de los empresarios a los que ayudaba Piedad Córdoba para que les sacaran sus Cadivis le dijo que no podía seguir dándole dinero en efectivo en su apartamento, solicitó una empresa para transferir. Como hasta ese momento Piedad y sus hijos no habían creado la empresa y solo fue creada en mayo, Piedad Córdoba le pidió el favor a Álex Saab para que le prestara la cuenta de una empresa para que le depositaran a ella ahí y Álex le entregara el dinero en Colombia. Álex Saab le facilitó la misma empresa a la cual se le hizo el pago de la deuda de los tiquetes aéreos: Maquila textiles y confecciones”.

Ricardo Montenegro, exasesor jurídico

Montenegro acudió a la Corte Suprema 3 veces, la última vez fue la semana pasada. El abogado acompañó a Córdoba en más de 10 años. De hecho, su testimonio es uno de los más importantes junto al de Andrés Vásquez, quien terminó salpicando a Córdoba de manera contundente y señalándola de haber demorado la liberación de secuestrados.

Montenegro señala que Córdoba sí era Teodora Bolívar como lo señalan los mensajes encontrados en el computador de Raúl Reyes.

Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Uribe es clave. Su testimonio fue el 23 de febrero y era en uno de los más esperados sobre la posible participación de Piedad en las posibles demoras en medio de su gestión para la liberación de varias personas, muchos de ellos miembros de la fuerza pública.

Por esos años de mandato de Uribe, la exsenadora Córdoba era una de sus más radicales antagonistas. Aunque el gobierno nunca desistió de la posibilidad de liberaciones negociadas, siempre estuvo en la agenda el rescate de los secuestrados. Incluso, en ese momento se dio la Operación Jaque, la más importante en la historia de las Fuerzas Militares, en las que fueron liberados 15 secuestrados, entre ellos, Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y militares.

Alvaro Uribe. Rueda de Prensa Hotel Habitel. Bogotá Febrero 21 dd 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Tan importante es este testimonio que Córdoba, hace tan solo un par de días, escribió en su cuenta de Twitter: “Expresidente Uribe ¿Qué lo hace creer que EE. UU. me va a condenar cuando no lo ha podido hacer su magistrada de bolsillo la coronel Cristina Lombana, alias La Calladita?”.

Córdoba se ha negado a asistir ante la Corte Suprema alegando en su momento una apretada agenda de campaña al Congreso.

Expresidente @AlvaroUribeVel ¿Qué lo hace creer que EEUU me va a condenar cuándo no lo ha podido hacer su magistrada de bolsillo la coronel Cristina Lombana, alias La Calladita? — Piedad Córdoba (@piedadcordoba) March 18, 2022

Ingrid Betancourt

Ingrid Betancourt, que ya estuvo en la Corte Suprema, fue enfática en señalar hoy precisamente que Córdoba debe dejar de lado esa aspiración. “Tarde la reacción del Pacto luego de ser conocidas las graves acusaciones en contra de Piedad Córdoba. Lo mínimo que esperamos los colombianos es que renuncie a su candidatura sin atrincherarse en el aforo que le daría su curul de senadora. ¿Pacto con quién?”, cuestionó la candidata de Oxígeno Verde.

Íngrid Betancourt y Piedad Córdoba. Al fondo, los campamentos donde las Farc mantenían a los secuestrados - Foto: SEMANA

Jaime Felipe Lozada

Jaime Felipe Lozada es congresista, hijo de Gloria Polanco, quien permaneció secuestrada por las Farc entre 2001 y 2008. Su testimonio coincide en señalar que él estuvo en Venezuela con Piedad Córdoba y Andrés Vásquez, su exasesor.

“Yo pude constatar que Piedad Córdoba era una persona, no solo muy cercana al régimen venezolano o al presidente Chávez, sino que era la persona encargada de articular y coordinar la agenda política de las liberaciones de los secuestrados”, comentó Lozada.

Jaime Felipe Lozada y Piedad Córdoba. - Foto: SEMANA

En principio, sobre las declaraciones hechas por el exasesor de Piedad Córdoba en relación con que ella era la misma Teodora, de las Farc, Lozada señaló que se trató de una revelación que “no le sorprendía”.

“Yo conocí a Andrés Vásquez en Venezuela, en Caracas, cuando vivimos dos meses esperando la liberación de mi mamá en el año 2008, y sabía que era no solo el hombre de confianza de Piedad Córdoba, sino la persona encargada de articular y organizar la agenda de Piedad Córdoba con la guerrilla de las Farc en territorio venezolano”, afirmó.

Según narró Lozada, Córdoba era la encargada, con el mismo Hugo Chávez y con Iván Márquez (quienes se reunían constantemente), de definir quiénes iban a ser liberados.

El curso de la investigación

La investigación ha avanzado a tal punto que la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía para que se investiguen las propiedades de Córdoba y de 12 de sus familiares. Entre los objetos de indagación, también figuran nueve firmas relacionadas con la excongresista.

Uno de los escenarios es que la magistrada Lombana llame a indagatoria a Córdoba o simplemente podría precluir la investigación.

Recientemente, la Corte Suprema pidió información al Congreso sobre los desplazamientos y autorizaciones que se le otorgaron a Córdoba cuando fue congresista. “Me permito solicitarle para que a la mayor brevedad allegue, las autorizaciones otorgadas a la investigada para salir del país, anexando los soportes respectivos”, dice el documento.

Rueda de prensa Piedad Cordoba - Foto: Alexandra Ruiz

Además se pide que se indique “si la exsenadora obtuvo pago de tiquetes y viáticos por parte de la Corporación durante todo el tiempo que fungió como congresista, discriminando lugares, fechas y montos”.

En otro fragmento de la comunicación de pide informar si “Córdoba Ruiz tuvo autorización para atender invitaciones que comportaban el pago de tiquetes y viáticos por parte de gobiernos extranjeros, organismos o instituciones privadas nacionales o internacionales, o aceptar honores. Se deberá anexar los documentos de soporte”.

Entre las personas figuran los padres de la ahora candidata al Senado: Lya Esneda Ruiz de Córdoba y Zabulón Córdoba. Después, sus hermanos Byron Oswaldo Córdoba Ruiz, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, Gloria Eugenia Córdoba Ruiz, Martha Lya Córdoba Ruiz, Sandra Elizabeth Córdoba Ruiz y José Fernando Córdoba Ruiz.

Finalmente, se pide hacer lo mismo a sus hijos, Juan Luis Castro Córdoba, María Castro Córdoba y Camilo Andrés Castro Córdoba. Adicionalmente, a su expareja Luis Ángel Castro Hinestroza.

También se pide identificar si su hijo, exsenador de la Alianza Verde, hace parte de la empresa One Single Firm Internacional S. A., que registra en Panamá desde 2005.