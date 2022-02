La ex-FARC Victoria Sandino sale en defensa de Piedad Córdoba

Aunque todos los sectores políticos están pidiendo a Piedad Córdoba explicaciones públicas por los señalamientos en su contra, desde el Partido Comunes salieron en defensa de la excongresista que actualmente integra la lista al Senado del Pacto Histórico.

En política el tema más sonado tiene que ver con las declaraciones de Andrés Vásquez, exasesor de Piedad Córdoba y quien la salpica en declaraciones donde la acusa de, presuntamente, haber manipulado a su favor las liberaciones de secuestrados en las que sirvió de intermediaria.

En medio de toda la polémica que se ha generado, la senadora del Partido Comunes, Victoria Sandino, salió a defender a Córdoba y a expresarle toda su solidaridad. Hay que recordar que Sandino fue una de las comandantes de las extintas FARC y estuvo en el proceso de paz que se adelantó en La Habana, Cuba, con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.

“Completamente sorprendida por los ataques de las voces contrarias a la paz contra Piedad Córdoba, por su labor humanitaria en estos años de la confrontación militar de nuestro país donde había una política de intercambio humanitario por parte de la dirección nacional de FARC”, dijo la congresista.

Solidaridad con @piedadcordoba. No se puede condenar la labor humanitaria que realizó en el marco del conflicto. pic.twitter.com/ZvUGBJx5kh — Victoria Sandino (@SandinoVictoria) February 15, 2022

Según Sandino, “la labor de Piedad Córdoba fue muy importante porque se arriesgo, buscó la salida y retorno de todos estos prisioneros”. Además, dijo que ella como comandante guerrilla nunca recibió órdenes de civiles y que eso no estaba dentro de las políticas de las FARC, por lo que desestimó que Córdoba haya manipulado las liberaciones de los secuestrados.

En medio de la defensa de Sandino, dijo que es extraño que se está dando este caso en medio de la campaña electoral, porque Córdoba está aspirando al Senado en la lista del Pacto Histórico.

Piedad Córdoba en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Piedad Córdoba está en el ojo del huracán. Después de varios años de señalamientos en su contra, Andrés Vásquez, antiguo asesor de la exsenadora, aseguró que ella pidió que Íngrid Betancourt y otras personas secuestradas por las FARC duraran más tiempo en cautiverio, de manera tal que ella ganara más beneficios en términos políticos.

Sobre todo este episodio de Piedad Córdoba, Íngrid Betancourt dijo en SEMANA que el asesor de la excongresista no tendría motivos para mentir y, por esa razón, ella sí cree que Córdoba era identificada por las FARC como alias Teodora. “Para mí, sí, y hoy más que nunca. Eso lo señaló inteligencia militar en su momento. Tenían las pruebas, habían rastreado, cotejado en su momento información. Creo que decir que cabe alguna duda es casi que infantil. Esto es una realidad”, aseguró. “Aquí no hay sombra de duda”, agregó.

Betancourt pidió que la Corte Suprema de Justicia reviva dichas pesquisas, pues cabe recordar que el Alto Tribunal no investigó los supuestos correos entre alias Raúl Reyes y otros integrantes de las FARC con la persona que ellos llamaban ‘Teodora’. Por vicios de procedimiento que en ese momento encontró la corporación, no se investigó el contenido de los ordenadores de los guerrilleros, pero nunca se desmintió que lo allí contemplado no fuera cierto.

Aparte, recordó Betancourt, cuando ella estaba escribiendo un libro conjunto con el expresidente Juan Manuel Santos, titulado Una conversación pendiente, el exmandatario le hizo saber de alias Teodora y cómo todas las pesquisas apuntaban a que era la misma Piedad Córdoba. En ese momento, dijo, ella quedó sorprendida y no sabía de qué le hablaba. Ahora, con lo dicho por el exasesor, no le queda duda.