“Nos quieren crear una reforma laboral que lo que quiere es destruir trabajo”: Miguel Uribe se va con toda contra la reforma del Gobierno Petro

Este lunes 1 de mayo, miles de colombianos en Bogotá y en las principales ciudades del país se movilizan conmemorando el Día Internacional del Trabajo. En la gran mayoría de capitales departamentales las marchas iniciaron sobre las 9:00 de la mañana.

Uno de los principales motivos de las marchas de este año es la reforma laboral que plantea el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Son muchas las personas que están a favor de un pliego extenso de transformaciones, sin embargo, otros consideran que esta reestructuración va a terminar afectando el trabajo de los colombianos.

Precisamente, mientras transcurren las marchas en el suelo nacional, los senadores Miguel Uribe, del Centro Democrático; Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, y los representantes a la Cámara, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico; y Wadith Manzur, del Partido Conservador, analizaron lo que ha venido sucediendo al interior de la Casa de Nariño y en el entorno del mandatario en lo que corresponde a la reforma laboral.

El debate entre estos servidores públicos estuvo muy acalorado, pues por la misma reforma laboral hubo diferentes disputas. Por ejemplo, Miguel Uribe y María Fernanda Carrascal intercambiaron palabras con un tono de voz fuerte, cada uno defendiendo su posición.

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático; y la representante María Fernanda Carrascal, se enfrascaron en un duro debate por la reforma laboral - Foto: Semana

Miguel Uribe, en un momento de la charla, dijo algo que llamó la atención de Carrascal. “Nos quieren crear una reforma laboral que lo que quiere es destruir trabajo”, afirmó el senador del Centro Democrático.

De forma inmediata, María Fernanda Carrascal respondió lo siguiente: “La reforma no va a destruir el trabajo, porque la reforma no regula el trabajo ni el empleo, la reforma regula las relaciones laborales, aunque el uribismo con la 789 en el 2002 instaló una narrativa perversa que llevó a mucha gente a confundir conceptos. No se dejen enredar, lo que nosotros queremos es más seguridad jurídica para los empresarios, con una reforma laboral que permita actualizar el derecho laboral”.

Asimismo, Miguel Uribe no se quedó atrás y siguió calentado el fuerte debate con Carrascal afirmando que, “si algo no está generando este Gobierno y esta reforma es seguridad jurídica, es todo lo contrario, la incertidumbre hoy en Colombia está disparada. Son ta mediocres en este Gobierno y tan absurdo lo que plantea que la reforma laboral no es para generar empleo, ¿y entonces para qué es? Tenemos 13 millones de colombianos en la informalidad que no van a tener más oportunidades, tenemos 2.800.000 desempleados que no van a tener más oportunidades. Y buena parte de lo que hace esta reforma laboral es aumentar el costo al 35 % de cada empleado”.

Después de que Miguel Uribe y María Fernanda Carrascal se enfrentaran en un intenso debate sobre la reforma laboral, Wadith Manzur, representante a la Cámara del Partido Conservador, intentó mediar la charla, pero también dio declaraciones relacionadas en contra de la polémica reforma.

Miguel Uribe Turbay, María Fernanda Carrascal, Wadith Manzur y Carlos Fernando Motoa, analizaron los movimientos en el gabinete del presidente Gustavo Petro y su relación con los partidos políticos. - Foto: Semana

“Yo creo que somos conscientes de que este país necesita una reforma laboral, pero de hacer una reforma laboral moderna y no que vaya en contra de las personas que generan empleo. La recuperación del empleo es por el dinamismo de la economía propia, no es por políticas de este Gobierno. No hemos visto políticas dirigidas a generar empleo, sin embargo, hemos visto que la economía se ha venido recuperando. María Fernanda, no existe una política real de generación de empleo”, afirmó Manzur.

Por último, cabe mencionar que Gustavo Petro ofrecerá un discurso a la 1 de la tarde en el balcón de la Casa de Nariño con el objetivo de entablar un diálogo formal con el pueblo trabajador nacional.