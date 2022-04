Nueva pista sobre madre del menor muerto en playa de Santa Marta

El paradero de su madre, Jenny Alexandra Higuera Casallas, se ha convertido en un misterio sin resolver. Además, la angustia se apodera cada vez más de los familiares de Higuera. El caso se ha vuelto prioritario para las autoridades.

Dentro de las investigaciones y las pesquisas para identificar qué sucedió con la madre del menor fallecido y hallar su paradero, las autoridades dieron con un video de una cámara de seguridad de un local comercial cercano al lugar en donde apareció el cuerpo sin vida del menor, en la playa de Buritacá, zona rural de Santa Marta.

En dicho registro audiovisual se identifica a la mujer caminando por esta zona descalza, en horas de la noche y al parecer estaría desorientada deambulando por la carretera Troncal del Caribe.

De momento, las autoridades respectivas analizan el video para determinar si la protagonista de estas imágenes es Higuera Casallas, quien llegó a Santa Marta luego de huir de Bogotá, presuntamente, por las diferencias y problemas que tenía con su expareja y padre del menor de 15 meses.

No obstante, tras la aparición de este video, no se descarta la hipótesis de que la mujer se haya ahogado junto con su hijo. Sin embargo, esto sigue siendo un misterio, ya que aún no se ha encontrado el cuerpo y continúa su búsqueda por agua y tierra.

A raíz de no encontrarse su cuerpo, sigue tomando fuerza la versión de que la enfermera Higuera estaría con vida y en cercanías de la zona, ya que la cámara de seguridad donde presuntamente saldría la madre del menor es en Puerto Nuevo, corregimiento de Guachaca, cerca de la capital del Magdalena.

Los hechos

El pasado domingo 3 de abril una aterradora historia asombró a los turistas de Santa Marta. En las playas de Buritacá fue hallado el cuerpo de un bebé identificado como Samuel Guerrero, muerto y abandonado en un coche de color azul.

El menor fue identificado por su padre, Edwin Guerrero, quien se comunicó con la Policía vía telefónica y logró reconocer prendas del menor y algunos accesorios de Higuera.

“Lo último que me imaginaría es que mi hijo estuviera en Santa Marta, la Policía me llama después de que yo hago una denuncia por abuso, o sea ella no respetó las visitas de mi hijo. Después de eso, me vine a Santa Marta y he estado con el acompañamiento de la Policía”, señaló Samuel Guerrero, padre del menor para Caracol.

“Supimos que estaba en Santa Marta por las noticias del hallazgo de un niño fallecido, que posteriormente se estableció que era su hijo. De ella no hemos sabido más nada”, contó Zoraida Casalla, madre de la mujer.

Sobre la misma línea, la madre señaló que no se atrevería a dar una hipótesis sobre lo sucedido, pero aseguró que lo único que tiene claro es que Jenny estaba presentando un cuadro de estrés y ansiedad por un lío legal que enfrentaba con su expareja por la custodia de su hijo.

“Él la amenazaba con que le iba a quitar al niño y ella se ponía muy mal. Por esa situación sufrió una crisis nerviosa que le causó una parálisis facial y la mantuvo internada en una clínica”, aseguró Casalla de acuerdo con El Tiempo.

La madre también contó que el viernes 1.° de abril, día en el que se perdió la mujer, fue la última vez que tuvieron contacto con ella; de hecho, señaló que por correo envió una carta de la abogada del papá del niño.

Luego de eso, y a pesar de todos los intentos de la madre por comunicarse con su hija, no consiguió que ella le contestara. Incluso Higuera cerró sus redes sociales y desapareció. “Mi hija me manifestó en la última llamada que estaba lejos y que no iba a permitir que le quitaran el niño, se notaba muy desesperada”.

Desde ese momento, los familiares de Higuera permanecen angustiados y lideran la búsqueda de la mujer en el lugar. De hecho, esperan que esté bien de salud y pueda aclarar lo que sucedió.