“Nunca me imaginé que en Presidencia fueran a montar una mentira”, patrullera condenada a 10 años por chuzar a Marelbys Mesa

“Me dijeron que era una información de Presidencia, de la Casa de Nariño, pues nunca me imaginé que en Presidencia fueran a montar alguna mentira o una información que no sea verdad”, dijo en su confesión a la justicia.

Canizales entregó más detalles de lo que había sido la instrucción que recibió del Palacio de Nariño. “Manifiestan que les habían dado la información de una fuente, que era una fuente de Presidencia. Le pregunté a mi capitán Mojica quién era y dijo una fuente de Presidencia. En físico no la llevaban, no sé por qué medio, si fue por correo o por los teléfonos que manejaba y cogen un formato que estaba con mi firma, trabajan encima la información que les enviaron de Presidencia”, dijo.

