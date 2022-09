Odinsa responde por empleado que pertenece a junta de Grupo Unión, vinculado a firma del escándalo de Emcali

Este viernes, Odinsa emitió un comunicado de prensa en relación a una publicación de SEMANA sobre Nicolás Valencia Posada, gerente de planeación financiera y tesorería, y que pertenece a la junta directiva del Grupo Unión. A ese grupo, según pudo confirmar SEMANA, pertenece la llamada Unión Eléctrica S.A., una de las firmas directamente involucradas en los millonarios sobrecostos en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y que está en reorganización empresarial.

Este es el comunicado de Odinsa:

“En relación con las notas de prensa de la Revista Semana y el diario La República que hace referencia a Nicolás Valencia, empleado de Odinsa, por cuenta de su participación como miembro de la Junta Directiva de Unión Eléctrica S.A., Odinsa informa lo siguiente:

• La participación de Nicolás Valencia como miembro de dicha Junta Directiva es a título personal e individual y no representa ninguna sociedad o interés de Odinsa, sus compañías o su grupo empresarial.

• Dicha participación, que inició en marzo de 2019, ha sido debidamente informada en las declaraciones anuales de potenciales conflictos de interés en Odinsa, tal y como lo estipula el Código de Conducta y el Lineamiento para la participación en Juntas Directivas, Consejos Directivos u Órganos similares.

• Es preciso aclarar, que en su calidad de miembro de Junta, Nicolás Valencia, no tiene injerencia ni participación en la estructuración de los contratos que licita la compañía Unión Eléctrica S.A., ya que en aplicación de los estatutos sociales de dicha compañía, estas decisiones corresponden exclusivamente al representante legal, sin que la Junta Directiva participe en la negociación o aprobación de contratos.

• A partir de la fecha en la cual Nicolás Valencia asumió su rol como miembro de Junta, Unión Eléctrica S.A. no ha tenido contratos con Odinsa. En relación con Túnel de Oriente, Unión Eléctrica S.A. tuvo un contrato de prestación de servicios con su consorcio constructor en 2019, fecha en la que Nicolás no era miembro de la junta Directiva de la concesión y además esta no pertenecía a Odinsa.

• Odinsa reitera ante la opinión pública que no tiene ningún tipo de relación con Unión Eléctrica S.A.

• Finalmente, se resalta la trayectoria de más de cinco años de Nicolás Valencia en Odinsa, tiempo durante el cual ha sido un profesional destacado, una persona íntegra que ha aportado de manera directa a alcanzar los importantes hitos corporativos”.

El gerente de planeación financiera y tesorería de Odinsa S.A., una compañía del GEA, Nicolás Valencia Posada, está en la junta directiva del Grupo Unión junto con Jesús Efraín Ossa Gómez. Al Grupo Unión, según pudo confirmar SEMANA en los informes anuales de gestión de 2013, 2014 y 2015, pertenece la llamada Unión Eléctrica S.A., una de las firmas directamente involucradas en los millonarios sobrecostos en las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y que está en reorganización empresarial.

Nicolás Valencia Posada, gerente de planeación financiera y tesorería de Odinsa S.A. - Foto: Pantallazo de la página web del Grupo Unión

En los documentos conocidos por este medio consta que, por lo menos desde 2014, hay una relación contractual entre filiales del Grupo Unión y Emcali. Pese a que el gerente de Emcali, Juan Diego Flórez González, sostuvo que no había más contratos con la unión temporal involucrada en el escándalo, es evidente que el Grupo Unión está presente desde hace por lo menos unos ocho años.

Pero eso no es todo. Adicionalmente, junto a varias entidades del Estado, Grupo Unión reporta en su página web que tiene “clientes satisfechos” y en esa categoría incluyen al Grupo Argos, Celsia y OPAIN S.A., todas ellas compañías del GEA.

Nicanor Restrepo Santamaría y Jesús Efraín Ossa Gómez - Foto: Informe anual del Grupo Unión (2013)

De izquierda a derecha: Jesús Efraín Ossa Gómez, Nicanor Restrepo Santamaría y Juan Guillermo Valencia - Foto: Informe anual del Grupo Unión (2014)

¿Por qué un gerente de Odinsa pertenece a la junta directiva de un grupo proveedor del GEA y que, a su vez, está salpicado por el sonado escándalo de Emcali? Esa es la pregunta que surge al revisar todos los documentos.

Además, Valencia Posada figura en la junta de la concesión Túnel Aburrá Oriente, que construyó el famoso túnel de Oriente que conecta el aeropuerto de Rionegro con Medellín. Según los documentos conocidos por SEMANA, el Grupo Unión fue uno de los proveedores para dicha concesión.

Los vínculos del Grupo Unión con los administradores del GEA no son nuevos. Nicanor Restrepo Santamaría, después de su paso por el Grupo Sura, estuvo en la junta de esta compañía como director desde 2007, según registros públicos en Panamá. El representante legal del Grupo Unión en ese país, de acuerdo con los documentos públicos, es Juan Camilo Ossa Hoyos, hijo de Ossa Gómez. Este último ha sido reconocido por ser uno de los contratistas más fuertes de Medellín, con relaciones con las compañías del GEA.

En el caso de Emcali, como suele ser habitual, la cuerda se ha roto inicialmente por su lado más débil, y ya se está empezando a establecer quiénes son realmente los poderosos detrás de este polémico negocio.

La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría ya tienen en su poder todos los soportes y documentos que sustentan el contrato de Emcali con la Unión Temporal AMI, que pretendía vender televisores por 42 millones de pesos y que ya le costó la cabeza al gerente de Emcali, en un escándalo que apenas empieza.