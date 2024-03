Oposición convoca “marcha de millones” contra el “mal gobierno” del presidente Petro; será un domingo

Procuraduría advierte a minSalud que no puede hacer lo que quiera con los equipos que se financian con el dinero del sistema

Luego, agregó: “Yo no sé de qué tendencia ideológica es usted, si es de derecha o de izquierda, pero no importa. Colombia está en un momento crítico, Colombia tiene un presidente que quiere acabar con la democracia. Esta es una razón suficiente para que nos unamos. Esta tiene que ser una marcha ciudadana”.

El abogado y el estratega digital recalcaron finalmente en las diferentes redes sociales que la idea de esta gran marcha es defender la democracia en Colombia, por lo cual no habrá tarimas y discursos. La jornada de manifestaciones de la oposición se realizará por primera vez en un día de fin de semana.

“Por eso el 21 de abril, que es un domingo, vamos a convocar una gran marcha y que, por lo menos, cada uno de ustedes lleve cinco personas más. Colombia puede con esto, y que no sea un tema político, de tarimas y discursos, que cada uno sea una voz”, concluyó Santos.

Esas manifestaciones no pasaron desapercibidas para el jefe de estado, por lo que se manifestó rápidamente en su cuenta de X (Twitter). El mandatario indicó que las protestas fueron convocadas por un grupo de personas que no quieren un cambio para el país.

“Hoy tenemos manifestaciones de quienes no quieren cambiar el país. Está bien, siempre habrá fuerzas, que saliendo de los privilegios, no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien”, precisó.