“Nos están quitando el país”: Diego Santos insta a marchar contra Petro y advierte que su gobierno “se quiere perpetuar”

“A los colombianos se les cayeron las vendas de los ojos frente a Petro. No es ningún cambio”

“Cuando uno convoca a las marchas, lo primero que le dicen es ‘¿para qué sirven si estas ni siquiera tumban un edil?’, ‘yo no marcho, yo produzco’... es un ‘importaculismo’ del colombiano que realmente es indignante. El colombiano no sabe qué está pasando, no tiene ni la menor idea que le están quitando el país. Es así de grave”, expresó Santos.